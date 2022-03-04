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【烏克蘭戰爭】俄軍炮擊歐洲最大核電站 供應烏2成半電力

環球社會熱點 11:28 2022/03/04

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俄羅斯和烏克蘭戰爭持續，俄軍繼早前佔據切爾諾貝爾後，再有針對核電站進攻。俄羅斯軍隊周五（4日）襲擊位於烏克蘭扎波羅熱的歐洲最大核電站，該核電站供應佔烏克蘭四分之一的電力。烏克蘭官員指核電站輻射水平安全，但指俄羅斯軍隊正從四面八方向核電站開火。

俄烏次輪談判 同意設人道走廊疏散平民 【下一頁】

多間外媒報道，俄羅斯軍隊於當地周五凌晨襲擊位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的核電站。網上流傳影片可見，最少1棟建築物起火，期間亦不時傳出爆炸聲，據報核電站內核反應堆未被擊中。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）在社交平台Twitter上表示，俄軍從四面八方進攻扎波羅熱，要求俄軍立即停火讓消防員可撲滅大火。

扎波羅熱附近城市安赫德鎮（Energodar）鎮長Dmytro Orlov證實，俄軍曾炮擊核電站引發火災。他亦指在距離首都基輔（Kyiv）東南方約550公里地區，曾發生激烈戰鬥，有人傷亡，但未進一步透露細節。

俄央行禁付外資盧布債息 反擊西方制裁 【下一頁】

扎波羅熱核電站發言人Andriy Tuz譴責俄軍炮擊行為，指已要求俄軍停止使用重型武器炮擊。他其後表示核電站未有明顯輻射威脅，並在核電站網頁上表示輻射處於安全水平。

英國《衛報》引述核電站員工報道，截至周五上午，消防員仍未能抵達火災現場，目前尚未清楚發生火災確切位置及損失數目。

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責任編輯：李俊儀

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