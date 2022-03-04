【供應Tesla】Panasonic擬在美建廠　生產Tesla電動車電池

▲ 據日本公共廣播公司NHK今（4日）引述消息人士透露，松下計劃在美國購地建「4680」電池廠，為Tesla生產該款電動車新型鋰電池。（法新社資料圖片）

日本電子產品製造商松下（Panasonic）早前宣布將於2023年開始大規模生產電動車新型鋰電池「4680」，首批產品將交付美國電動車製造商Tesla。據日本公共廣播公司NHK今（4日）引述消息人士透露，松下計劃在美國購地建「4680」電池廠，為Tesla生產該款電動車新型鋰電池。

報道指，松下會在靠近Tesla德州新廠的俄克拉荷馬州或堪薩斯州興建工廠，預計收購土地額為數十億日圓，之後可能投資數千億日圓，導入生產設備。

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Panasonic上月底宣布於和歌山縣的工廠引進新型鋰離子電池「4680」生產設備，設置兩條產線，以大規模生產新型Tesla鋰電池。

據悉，該新型鋰電池可使電動車的續航能力提高逾15%。以特斯拉Model S為例，目前充滿一次電的續航距離約650km，改搭載「4680」電池後，續航距離將延長至750km。

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責任編輯：張寶燕

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