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【供應Tesla】Panasonic擬在美建廠　生產Tesla電動車電池

科技 11:27 2022/03/04

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據日本公共廣播公司NHK今（4日）引述消息人士透露，松下計劃在美國購地建「4680」電池廠，為Tesla生產該款電動車新型鋰電池。（法新社資料圖片）

日本電子產品製造商松下（Panasonic）早前宣布將於2023年開始大規模生產電動車新型鋰電池「4680」，首批產品將交付美國電動車製造商Tesla。據日本公共廣播公司NHK今（4日）引述消息人士透露，松下計劃在美國購地建「4680」電池廠，為Tesla生產該款電動車新型鋰電池。

報道指，松下會在靠近Tesla德州新廠的俄克拉荷馬州或堪薩斯州興建工廠，預計收購土地額為數十億日圓，之後可能投資數千億日圓，導入生產設備。

【Tesla】Tesla加州工廠違反空氣清潔法　遭罰款214萬

【Tesla】韓國公平貿易委員會指控　Tesla誇大電池續航力

Panasonic上月底宣布於和歌山縣的工廠引進新型鋰離子電池「4680」生產設備，設置兩條產線，以大規模生產新型Tesla鋰電池。

據悉，該新型鋰電池可使電動車的續航能力提高逾15%。以特斯拉Model S為例，目前充滿一次電的續航距離約650km，改搭載「4680」電池後，續航距離將延長至750km。

【電動車】安全帶提示系統失靈　Tesla擬召回逾80萬輛電動車

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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