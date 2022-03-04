【烏克蘭】AMD加入制裁　暫停向俄羅斯及白俄羅斯銷售芯片

▲ 據商業雜誌《Fortune》的報告，俄羅斯進口芯片約70%是來自中國，只有30%是從其他國家進口的。（法新社）

芯片是各國科技發展的重要命脈，一旦供應減少，都會對國家經濟帶來重大影響。一直與俄羅斯保持緊密商業夥伴關係的芯片製造商AMD，日前終於加入歐美制裁俄羅斯的行動，宣布停止對俄羅斯和鄰國白俄羅斯銷售芯片。

【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站 免於墜落地球

AMD表示，基於美國和其他國家對俄羅斯的制裁，目前AMD正在暫停向俄羅斯和白俄羅斯銷售和分銷旗下產品。鑑於在俄烏戰事中，白俄羅斯允許其土地作為俄羅斯軍隊的集結地，因此白俄羅斯被西方視為俄羅斯的盟友，所以亦成為是次制裁目標。

專家：中國芯片質素 不足以驅動俄羅斯導彈

據商業雜誌《Fortune》的報告，俄羅斯進口芯片約70%是來自中國，只有30%是從其他國家進口的。儘管從美國、歐洲和其他亞洲公司購買的芯片比例很小，但芯片制裁措施預計將對俄羅斯經濟產生重大影響。加上由美國開發的芯片較中國的同類產品先進，一些專家甚至認為，中國的芯片質素不足以驅動俄羅斯的導彈。

【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款 總價值逾4.2億元

這次制裁也對俄羅斯消費者帶來負面影響，由於AMD的芯片是電腦和遊戲機的重要組件，制裁意味著俄羅斯的遊戲玩家和PC買家將無法購買最新的CPU和GPU，甚至是微軟（Microsoft）的Xbox Series X和Sony的PlayStation 5等遊戲機。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢