▲ 【百佳屈臣氏限購】百佳6類食品日用品實行限購、屈臣氏限購兩類藥 每單限買5件

香港第五波疫情下，港府本月將全民強制檢測，並傳出將以禁足令配合，引發日用品搶購潮，長和 （00001） 旗下百佳、屈臣氏齊宣布限購部分食品或日用品。百佳表示，各類食品和日用品供應仍然穩定，但為讓更多市民能夠購得所需，3月4日起對部分產品實施限購，包括米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋、廁紙及藥品。百佳表示，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

另外，屈臣氏表示，止痛退燒及傷風感冒產品，每類產品每次最多限購5件。

百佳超市本周宣布調整營業時間 部分分行下午3時關門，分行營業時間表可見【下一頁】



百佳和屈臣氏表示，由於近日顧客對各類貨品的需求急增，已與各地供應商緊密聯繫，並已增加各類產品貨量，由於有前線、後勤及物流人員染疫，人手極度緊張，會全力調動人手加快補貨，亦盡力維持價格水平。

據百佳網上超市資料，網購未來12天的送貨日期已滿額，新的送貨時間將於每日早上11時更新， 而店取易服務亦暫停至另行通知。

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