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【長和賣鐵塔】長和售英電訊發射塔獲批　完成向Cellnex出售歐洲鐵塔6項交易、套現約860億元

股市 10:55 2022/03/04

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【長和賣鐵塔】長和售英電訊發射塔獲批　完成向Cellnex出售歐洲鐵塔6項交易、套現約百億歐元

英國競爭及市場管理局批准長和 （00001） 向西班牙鐵塔營運商Cellnex出售CK Hutchison Networks在英國的電訊發射塔資產，長和表示歡迎，相關資產作價約37億歐元（324億港元）的現金和股份。為符合英國競爭及市場管理局的有條件批准，Cellnex須將其現有若干發射塔出售予獨立第三方，出售完成後，長和與Cellnex將盡快完成此項交易。

李澤鉅指套現所得有5大優先行動【下一頁】

CK Hutchison Networks在2020年同意以總代價100億歐元，向Cellnex出售其在奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典和英國的電訊發射塔資產和業務權益。相關交易劃分為6項獨立交易，每個國家各佔一項。奧地利、丹麥和愛爾蘭的發射塔資產已於2020年完成出售，而意大利和瑞典的交易則在2021年完成。

長和主席李澤鉅去年8月時指，上半年已完成出售歐洲電訊鐵塔資產6項交易中的5項，並已收回63億歐元，預期年底或明年初可完成全數交易，所得款額達100億歐元（約862億港元），當中86億歐元為現金、14億為Cellnex股份。

長和系據報或出售英國配電業務　估值最多1563億元【下一頁】

長和：Cellnex將成為集團長期合作夥伴

長和指，Cellnex將成為集團長期合作夥伴，提供無源電訊基礎設施服務，並在這六個國家推出額外的發射站。

長和聯席董事總經理霍建寧指，很高興交易最終獲英國競爭及市場管理局批准放行，交易為股東釋放集團的電訊資產價值，提高營運效率，並有助加快推出5G網絡的步伐，惠及全英國的消費者。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

相關文章：【長和系】長實主席李澤鉅新冠檢測呈陰性　昨日抱恙缺席中聯辦會議、未能親自宣布長實借3000酒店房供隔離

相關文章：長和旗下意大利電訊商Wind Tre據報考慮出售部分資產股權　估值20億至40億歐元

港股 李澤鉅 霍建寧 歐洲 電訊 奧地利 意大利 長和（00001） 英國 西班牙

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