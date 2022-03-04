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【烏克蘭戰爭】俄烏次輪談判 同意設人道走廊疏散平民

環球政治 10:48 2022/03/04

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俄羅斯與烏克蘭代表團周四（3日）於白俄羅斯及波蘭邊境舉行第二輪會談，烏克蘭表明談判結果不符合其預期，但透露雙方已同意將暫時停火並設人道主義走廊疏散平民。有指俄烏代表團將於下周初舉行第三輪談判。

俄羅斯多地反戰示威 列寧格勒圍城倖存老婦被捕 【下一頁】

俄烏第二輪談判持續約兩個半小時。俄方代表團身穿西裝，而烏方代表團則穿著便裝。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）會後表示對談判結果感到失望，他表明烏克蘭未能於是次談判取得所需成果，只能解決設立人道主義走廊這項議題。

俄烏雙方已就人道主義走廊協定的部分條款取得共識，料將暫時停火容許民眾撤離，並允許向部分戰況激烈的地區提供人道主義援助。

波多利亞克指俄烏不會全面停火，僅於指定的人道主義走廊地區停火。雙方更就將藥物和食品運送到戰況最激烈地區達成諒解。

【烏克蘭戰爭】俄軍64公里長車隊停滯 未加緊推進基輔 【下一頁】

俄方談判代表Vladimir Medinsky指，雙方談判期間已徹底討論軍事、國際人道主義問題及未來對沖突的政治監管問題。

他表示今次談判關鍵是拯救處於軍事衝突地區的平民，強調如果軍事衝突持續，俄方呼籲身陷戰區的平民使用人道主義走廊疏散。

次輪談判未能取得突破成果，另一名俄方談判代表Leonid Slutsky透露雙方同意將會很快進行第三輪談判。

波多利亞克則表示，第三輪會談將於下周初舉行。

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責任編輯：鄭錦玲

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