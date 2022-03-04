【烏克蘭】馬斯克：SpaceX將拯救國際太空站　免於墜落地球

▲ 航天技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，SpaceX將拯救國際太空站免於墜落地球。（法新社）

歐美多國就俄羅斯入侵烏克蘭的戰事對俄方實施多項制裁，而俄羅斯亦作出反擊，表示這些制裁將會破壞國際太空站（ISS）的合作，一旦俄羅斯退出，或會導致國際太空站失控脫離軌道。航天技術公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）為此回應，表示SpaceX將拯救國際太空站免於墜落地球。

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國際太空站是一個多國參與的項目，並已在地球上空約400公里運行逾21年。來自15個不同國家的太空人輪流佔用它，以進行研究並幫助擴大人類對太空的了解。目前，四名美國太空總署（NASA）的太空人、兩名俄羅斯太空人，以及一名來自歐洲航天局（ESA）的太空人正在該太空站上工作。

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▲ 馬斯克表示，SpaceX將拯救國際太空站，使其免於墜落到地球

俄羅斯航天局局長Dmitry Rogozin日前在Twitter發出警告，指出歐美多國對俄羅斯實施制裁，將破壞國際太空站的合作。他問道：「如果俄羅斯退出合作，誰來拯救國際太空站，使其不至於失控脫離軌道？」並表示，由於國際太空站不會飛越俄羅斯上空，但就有可能經過印度或中國，強調國際太空站因失控而墜落地球的風險，並不在俄羅斯身上。

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馬斯克再度挺身而出，在Twitter上就此言論留言，並貼上一個SpaceX圖片，表示SpaceX將拯救國際太空站，使其免於墜落到地球。

▲ 馬斯克在Twitter上就此言論留言，並貼上一個SpaceX圖片。

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責任編輯：陳卓賢