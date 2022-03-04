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【大行看法】大摩調低恒指最悲觀目標價至19500點、潛在跌幅13%　3大原因困擾港股後市籲增持兩股

股市 10:16 2022/03/04

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【大行看法】大摩調低恒指最悲觀目標價至19500點、潛在跌幅13%　3大原因困擾港股後市籲增持兩股

由於憂慮地緣政治風險升溫，房地產流動性短缺，加上變種病毒Omicron引發本港出現第五波疲情，摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）團隊預期，潛在的風險溢價將會上升，恒指及MSCI中國指數將會進一步下試低位，因此下調兩指的最悲觀情境預測，當中恒指潛在跌幅約13%。

大摩中港焦點股名單中加入山東黃金及昆侖能源

大摩將恒指最悲觀目標價由21000點，下調7.1%至19500點；MSCI中國指數最悲觀目標價由76降18.4%至62，以反映短期市場情況惡化。該行增加原材料特別是黃金及公用股的持倉，以提高短期防守性，並對銀行股、汽車股及資訊科技股取態更審慎，因此於中港焦點股名單中加入山東黃金 （01787） 及昆侖能源 （00135） ，以反映有關變化。

「即使恒指及MSCI中國指數觸及最悲觀目標價的可能性只有20%，但下行風險明顯升溫，投資者宜密切留意。」

大摩早前調整中港焦點股票名單【下一頁】

大摩稱，俄羅斯及烏克蘭局勢導致能源及商品價格大幅上漲，環球經濟增長及地緣政治風險上升，令指數正向最悲觀目標價邁進，而這一系列風險短期對於中國的影響，較其他新興市場更大。

中國國內外均存在不確定性及複雜性

大摩指，對外方面，中國是歐洲的主要貿易夥伴，而且近年與俄羅斯關係密切，台灣又一直是中美的磨心；對內方面，內房市場持續波動，Omicron在香港及不少內地城市擴散，綜合上述風險，並考慮到國內外的不確定性及複雜性，意味MSCI中國指數最悲觀情境的預測市盈率應為9倍，而非之前的11倍，並較兩年前的疫情及2018年12月中美貿易戰的低谷更低，。

大摩將持續監測內地寬鬆政策、房地產市場趨穩的步伐及規模，以及中國在國際關係中多邊方式，以評估有關風險。該行維持A股在中資股中的「增持」看法。

相關文章：【名家看法】大摩郭強盛：三大原因拖累恒指首季料下試最悲觀預測　潛在跌幅15%

相關文章：【第五波疫情】大摩料上半年中港通關無望　下調香港全年零售銷售增長預測至1%

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港股 疫情 郭強盛 增持 黃金 股票 山東黃金（01787） 目標價 烏克蘭 昆侖能源（00135）

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