▲ 【異動|生科股】百濟神州跌13%破底 血液學首席醫學官黃蔚娟辭任

百濟神州 （06160） 大跌13.3%，報112.3元，創2020年7月低，年初至今累跌3成，市值更失守1500億元。

百濟神州公布，高級管理人員暨核心技術人員黃蔚娟博士出於個人職業規劃考慮，於近日提出離

職申請，將於4月3日正式辭任血液學首席醫學官一職，之後將以顧問身分繼續提供服務，預計

服務期限至11月14日，以確保相關研發工作平穩推進和順利過渡。該集團指，正接洽血液學

首席醫學官的接替人選。

黃蔚娟於2016年9月加入公司並擔任血液學首席醫學官。黃蔚娟於公司任職期間主要負責建立公司的全球血液學臨床團隊並領導百悅澤（BRUKINSA，澤布替尼膠囊，zanubrutinib）的全球臨床開發工作。

公司有意將黃蔚娟的主要領導工作將由汪來博士承接，黃蔚娟和汪來同為百悅澤開發團隊的臨床開發負責人，汪來目前為公司的全球研發負責人，屬於高級管理人員及核心技術人員。公司相信蔚娟的離職不會對公司的研發活動和生產經營產生實質性不利影響。

另外，生物科技股同樣大跌，再鼎醫藥 （09688） 大跌17.8%，科濟藥業 （02171） 跌5.1%，諾誠建華 （09969） 跌4.1%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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編輯：姚卓然