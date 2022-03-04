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【烏克蘭戰爭】烏克蘭已籌集加密貨幣捐款　總價值逾4.2億元

科技 09:49 2022/03/04

分享：

近期加密貨幣捐款急速上升，當中有有7.2萬筆捐款是最近兩天收到的。（法新社）

烏克蘭政府自上周六在Twitter呼籲，籌集加密貨幣捐款以對抗俄羅斯入侵後，近日捐款數量急升。據區塊鏈分析公司Elliptic最新數據，至今已獲得10.2萬筆加密貨幣捐款，總價值達5,470萬美元（約4.2億港元）。

【烏克蘭戰爭】區塊鏈獨角獸Animoca Brands　停止向俄羅斯提供服務

以太幣最多   佔1.4億元

據《CNBC》報道，近期加密貨幣捐款急速上升，當中有有7.2萬筆捐款是最近兩天收到的。到目前為止，捐款包括1,820萬美元（約1.4億港元）的以太幣、1,200萬美元（約9,300萬港元）的比特幣和950萬美元（約7,400萬港元）的與美元掛鉤混合穩定幣，其中包括一筆100萬美元（約780萬港元）的泰達幣匿名捐款。

【烏克蘭戰爭】反擊英國制裁　俄羅斯拒絕發射OneWeb互聯網衛星

Elliptic表示，籌集回來的加密貨幣捐款已交到烏克蘭政府，以及向烏克蘭軍隊提供支援的NGO組織「Come Back Alive」手中。Elliptic的首席科學家Tom Robinson強調，「加密貨幣特別適合國際籌款，因為它無分國界，而且沒有國家的中央機構可以阻止交易，這在應對國際制裁也相當有用。」

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責任編輯：陳卓賢

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