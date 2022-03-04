▲ 【業績|教育股】天立教育8個月虧損逾13億人民幣 今早復牌即大瀉58%

天立教育 （01773） 公布，截至去年8月31日止8個月虧損約13.3億元人民幣，而截至2020年12月31日止12個月純利約3.8億元人民幣。同時，公司自去年11月29日停牌，已向聯交所申請自今日上午9時正起恢復買賣股份。天立教育開市即大瀉58%，報0.8元，創上市低。

公司指，去年8個月收益約3.45億元人民幣，毛利為6049萬元人民幣，虧損主因非流動資產減值虧損約10.85億元人民幣，合營企業虧損1億元及聯營公司虧損2750萬元人民幣。

中國去年9月1日生效的 《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》，公司指，，由於實施條例禁止提供義務教育的民辦學校與關聯方進行交易，故自去年8月日起將受影響多間學校從綜合財務報表中撇除，受影響學校業務營運已分類為已終止經營業務。當中，確認收益約3.7億元人民幣，確認虧損約2.3億元人民幣。

公司主要於40所學校向學生提供綜合教育服務。於2020╱2021學年，約有58,190名學生入讀校網內自有及委託學校，按年增長42.5%。

該集團早前將財政年度結算日由12月31日更改為8月31日。

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編輯：姚卓然