【港股市況】恒生指數跌562點　阿里巴巴、美團、小米齊挫半成破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏局勢緊張，恒生指數裂口低開588點，其後低位窄幅上落，恒生指數收報21905點，跌562點，成交1648億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌半成；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾8%。

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財經日誌：

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重點新聞：

【大行看法】大摩調低恒指最悲觀目標價至19500點、潛在跌幅13% 3大原因困擾港股後市籲增持兩股

即市走勢：

【16：10】恒生指數收報21905點，跌562點，成交1648億元。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 跌半成；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾3%；京東 （09618） 跌逾8%。

【16：00】恒生指數U盤前跌571點，報21896點。

【15：50】港股收市前跌約550點，報21917點。

【15：41】【新股IPO】金茂服務816擬以上限8.14元定價 孖展錄4905萬不足額

【15：31】聯想 （00992） 跌7%，低見7.9元。

【15：32】長建 （01038） 尾市升逾4%；長和 （00001） 升0.6%；長實 （01113） 跌0.8%。

【15：13】聯想 （00992） 尾市跌逾6%，低見7.95元；農夫山泉 （09633） 跌逾2%。

【15：08】A股下跌，上證全日跌1%；深證跌1.4%；創業板指跌1.6%。

【14：45】騰訊 （00700） 最新跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近7%。恒指最新跌619點，跌21850點。

【14：23】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近8%，低見214元。

【14：07】潤電 （00836） 午後抽上，逆市轉升逾2%；中國電力 （02380） 升0.9%；龍源電力 （00916） 跌1%。

【14：03】恒指跌幅略收窄至535點，報21933點。ATMX跌3%至6%。

【14：03】舜宇 （02382） 再跌4%，破底低見156元。

【14：00】譚仔國際 （02217） 跌近3%，破底低見2.36元。

【譚仔國際】譚仔、譚仔三哥42家分店停業、佔集團4分1 數十家只做外賣（附名單）

【13：50】恒指季檢變動收市後生效，藍籌新貴聯想 （00992） 跌近半成；農夫山泉 （09633） 跌逾2%。

【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍 無股份剔走 聯想第三度入選

【13：14】俄鋁 （00486） 股價逆市續彈，升逾3%，高見3.81元。

【13：09】利福 （01212） 績後跌半成，低見4.21元。

【業績｜商場股】SOGO母企利福國際去年蝕13億元 銅鑼灣崇光銷售增11%、惟內房投資虧損致倒蝕

【13：07】港股午後初段跌逾600點，恒指跌621點，報21846點。

【12：49】恒指黑期跌約546點，報21884點。

【12：00】恒生指數半日跌599點，報21867點，成交820億元。科指跌4.1%，報4755點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌7%；小米 （01810） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌近半成。

【11：48】恒指中午收市前跌約580點，報21887點。

【11：43】美團 （03690） 跌幅擴大至近7%，破底低見161.8元；阿里巴巴 （09988） 跌近半成；騰訊 （00700） 跌逾3%；小米 （01810） 跌幅擴大至半成，破底低見13.96元。

【11：32】內地股市向下，上證半日跌0.7%；深證跌0.9%；創業板指跌1.1%。

【11：32】【港股通】港股通調整3月7日生效 國泰君安：雲音樂、力勁、泉峰控股等26隻標的有望入選

【11：21】港股反覆跌逾500點，失守22000點關口，最新跌564點，報21903點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升近半成，破頂高見6.3元。

【11：13】黃金相關股逆市向好，招金 （01818） 升逾1%；中國黃金 （02099） 升0.2%；山東黃金 （01787） 升0.7%。

【11：09】小鵬汽車 （09868） 股價跌逾11%，破底低見116.1元；理想汽車 （02015） 跌近9%，低見105.4元。

【11：04】滙豐 （00005） 跌幅擴大至4%，低見50.9元。渣打 （02888） 跌逾5%，低見50.5元。

【10：56】【長和賣鐵塔】長和售英電訊發射塔獲批 完成向Cellnex出售歐洲鐵塔6項交易、套現約860億元

【10：45】碧桂園 （02007） 購回600萬美元優先票據，股價逆市升逾7%，高見6.18元。

【10：36】長汽 （02333） 反彈幅度擴大至逾3%，吉利 （00175） 最新亦轉升逾1%。

【10：20】【異動｜生科股】百濟神州跌13%破底 血液學首席醫學官黃蔚娟辭任

【10：15】大市跌幅最新略收窄至500點內，恒指跌477點，報21990點。科指跌3.3%，報4791點。

【10：12】碧桂園 （02007） 股價逆市升逾半成，高見6.03元。

【10：03】美團 （03690） 跌幅擴大至逾6%，破底低見163元。

【09：59】長汽 （02333） 昨挫一成後，股價今早逆市反彈逾1%。另外，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近3%再破底；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【09：52】【電動車】比亞迪跌逾3%創逾一個月低 2月電動車銷量增7.5倍達8.8萬輛、燃油汽車產銷大削七成

【09：47】中廣核礦業 （01164） 跌逾12%，低見0.82元。中廣核電力 （01816） 跌逾2%；中廣核新能源 （01811） 跌逾3%。

【09：44】恒指開市後跌約600點，報21863點，跌604點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌半成，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾3%，齊齊破底；京東 （09618） 跌逾7%。

【09：38】【業績｜生科股】和黃醫藥大跌11%創上市低 去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元、腫瘤/免疫業務收入增近3倍

【09：35】【Bilibili業績】嗶哩嗶哩績後挫10%創上市低 第四季收入增51%、管理層：目標2024年盈虧平衡（第二版）

【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾5%，低見7.64元。

【全民檢測禁足】HKTVmall預告超過20%前線未能執勤 已付款訂單或被取消（圖看最新送貨、自取所須時間）

【09：31】滙豐 （00005） 開市後跌逾3%，渣打 （02888） 跌逾6%。

【09：29】【業績｜教育股】天立教育8個月虧損逾13億人民幣 今早復牌即大瀉58%

【09：22】俄烏局勢緊張，恒生指數開報21879點，跌588點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%，，開報98.2元，失守100元關口；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌半成。

【美團3690】美團優選、買菜、快驢業務據報統一職能中台 冀提升資源運用率

【08：54】恒指黑期跌約600點，報21830點。道指期貨跌426點，報33368點。此前報道稱烏克蘭核電站 冒出濃煙 。

【08：48】【烏克蘭戰爭】濠賭股金界無限期暫停俄羅斯海參崴博彩度假村項目

【08：45】長和系據報或出售英國配電業務 估值最多150億英鎊

【07：45】港股ADR收報22061點，跌406點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報51.98元，較港收市價低1.32元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報408.05元，較港收市價低10.75元或2.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.72元，較港收市價低4.68元或4.5%。

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【07：30】俄烏同意舉行第3次談判，投資者繼續觀望戰情變化 ；聯儲局主席鮑威爾強調將不惜一切穩定物價，全力以赴實施政策，包括將在今年加息和縮減資產負債表。美股反覆受壓，道指收市跌96點，報33794點；標指跌23點，報4363點；納指跌214點或1.56%，報13537點。

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責任編輯：梁浩碩