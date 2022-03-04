【港股市況】恒生指數午後跌逾500點　ATMX跌3%至6%齊破底（不斷更新）

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【HSBC滙豐】美議員要求滙豐解釋針對凍結香港民主人士帳戶及限制提取強積金的原因
俄烏局勢緊張，恒生指數裂口低開588點，半日走勢反覆向下，恒生指數半日跌599點，報21867點，成交820億元。科指跌4.1%，報4755點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌7%；小米 （01810） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌近半成。
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重點新聞：
【大行看法】大摩調低恒指最悲觀目標價至19500點、潛在跌幅13% 3大原因困擾港股後市籲增持兩股
即市走勢：
【14：23】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近8%，低見214元。
【14：07】潤電 （00836） 午後抽上，逆市轉升逾2%；中國電力 （02380） 升0.9%；龍源電力 （00916） 跌1%。
【14：03】恒指跌幅略收窄至535點，報21933點。ATMX跌3%至6%。
【14：03】舜宇 （02382） 再跌4%，破底低見156元。
【14：00】譚仔國際 （02217） 跌近3%，破底低見2.36元。
【譚仔國際】譚仔、譚仔三哥42家分店停業、佔集團4分1 數十家只做外賣（附名單）
【13：50】恒指季檢變動收市後生效，藍籌新貴聯想 （00992） 跌近半成；農夫山泉 （09633） 跌逾2%。
【恒指季檢】農夫山泉、聯想集團成功染藍 無股份剔走 聯想第三度入選
【13：14】俄鋁 （00486） 股價逆市續彈，升逾3%，高見3.81元。
【13：09】利福 （01212） 績後跌半成，低見4.21元。
【業績｜商場股】SOGO母企利福國際去年蝕13億元 銅鑼灣崇光銷售增11%、惟內房投資虧損致倒蝕
【13：07】港股午後初段跌逾600點，恒指跌621點，報21846點。
【12：49】恒指黑期跌約546點，報21884點。
【12：00】恒生指數半日跌599點，報21867點，成交820億元。科指跌4.1%，報4755點。美團 （03690） 、京東 （09618） 跌7%；小米 （01810） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌近半成。
【11：48】恒指中午收市前跌約580點，報21887點。
【11：43】美團 （03690） 跌幅擴大至近7%，破底低見161.8元；阿里巴巴 （09988） 跌近半成；騰訊 （00700） 跌逾3%；小米 （01810） 跌幅擴大至半成，破底低見13.96元。
【11：32】內地股市向下，上證半日跌0.7%；深證跌0.9%；創業板指跌1.1%。
【11：32】【港股通】港股通調整3月7日生效 國泰君安：雲音樂、力勁、泉峰控股等26隻標的有望入選
【11：21】港股反覆跌逾500點，失守22000點關口，最新跌564點，報21903點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升近半成，破頂高見6.3元。
【11：13】黃金相關股逆市向好，招金 （01818） 升逾1%；中國黃金 （02099） 升0.2%；山東黃金 （01787） 升0.7%。
【11：09】小鵬汽車 （09868） 股價跌逾11%，破底低見116.1元；理想汽車 （02015） 跌近9%，低見105.4元。
【11：04】滙豐 （00005） 跌幅擴大至4%，低見50.9元。渣打 （02888） 跌逾5%，低見50.5元。
【10：56】【長和賣鐵塔】長和售英電訊發射塔獲批 完成向Cellnex出售歐洲鐵塔6項交易、套現約860億元
【10：45】碧桂園 （02007） 購回600萬美元優先票據，股價逆市升逾7%，高見6.18元。
【10：36】長汽 （02333） 反彈幅度擴大至逾3%，吉利 （00175） 最新亦轉升逾1%。
【10：20】【異動｜生科股】百濟神州跌13%破底 血液學首席醫學官黃蔚娟辭任
【10：15】大市跌幅最新略收窄至500點內，恒指跌477點，報21990點。科指跌3.3%，報4791點。
【10：12】碧桂園 （02007） 股價逆市升逾半成，高見6.03元。
【10：03】美團 （03690） 跌幅擴大至逾6%，破底低見163元。
【09：59】長汽 （02333） 昨挫一成後，股價今早逆市反彈逾1%。另外，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近3%再破底；廣汽 （02238） 跌逾3%。
【09：52】【電動車】比亞迪跌逾3%創逾一個月低 2月電動車銷量增7.5倍達8.8萬輛、燃油汽車產銷大削七成
【09：47】中廣核礦業 （01164） 跌逾12%，低見0.82元。中廣核電力 （01816） 跌逾2%；中廣核新能源 （01811） 跌逾3%。
【09：44】恒指開市後跌約600點，報21863點，跌604點。
【09：41】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌半成，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾3%，齊齊破底；京東 （09618） 跌逾7%。
【09：38】【業績｜生科股】和黃醫藥大跌11%創上市低 去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元、腫瘤/免疫業務收入增近3倍
【09：35】【Bilibili業績】嗶哩嗶哩績後挫10%創上市低 第四季收入增51%、管理層：目標2024年盈虧平衡（第二版）
【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾5%，低見7.64元。
【全民檢測禁足】HKTVmall預告超過20%前線未能執勤 已付款訂單或被取消（圖看最新送貨、自取所須時間）
【09：31】滙豐 （00005） 開市後跌逾3%，渣打 （02888） 跌逾6%。
【09：29】【業績｜教育股】天立教育8個月虧損逾13億人民幣 今早復牌即大瀉58%
【09：22】俄烏局勢緊張，恒生指數開報21879點，跌588點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%，，開報98.2元，失守100元關口；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌半成。
【美團3690】美團優選、買菜、快驢業務據報統一職能中台 冀提升資源運用率
【08：54】恒指黑期跌約600點，報21830點。道指期貨跌426點，報33368點。此前報道稱烏克蘭核電站冒出濃煙。
【08：48】【烏克蘭戰爭】濠賭股金界無限期暫停俄羅斯海參崴博彩度假村項目
【08：45】長和系據報或出售英國配電業務 估值最多150億英鎊
【07：45】港股ADR收報22061點，跌406點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報51.98元，較港收市價低1.32元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報408.05元，較港收市價低10.75元或2.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.72元，較港收市價低4.68元或4.5%。
【07：30】俄烏同意舉行第3次談判，投資者繼續觀望戰情變化 ；聯儲局主席鮑威爾強調將不惜一切穩定物價，全力以赴實施政策，包括將在今年加息和縮減資產負債表。美股反覆受壓，道指收市跌96點，報33794點；標指跌23點，報4363點；納指跌214點或1.56%，報13537點。
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責任編輯：梁浩碩