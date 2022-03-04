【港股市況】恒生指數低開588點　阿里巴巴跌近6%失守100大關（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

俄烏局勢緊張，烏克蘭核電站 冒出濃煙，美股期貨跌逾400點， 恒生指數開報21879點，跌588點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%，，開報98.2元，失守100元關口；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌半成。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢：

【09：59】長汽 （02333） 昨挫一成後，股價今早逆市反彈逾1%。另外，比亞迪 （01211） 跌逾4%；吉利 （00175） 跌近3%再破底；廣汽 （02238） 跌逾3%。

【09：52】【電動車】比亞迪跌逾3%創逾一個月低 2月電動車銷量增7.5倍達8.8萬輛、燃油汽車產銷大削七成

【09：47】中廣核礦業 （01164） 跌逾12%，低見0.82元。中廣核電力 （01816） 跌逾2%；中廣核新能源 （01811） 跌逾3%。

【09：44】恒指開市後跌約600點，報21863點，跌604點。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌半成，騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾3%，齊齊破底；京東 （09618） 跌逾7%。

【09：38】【業績｜生科股】和黃醫藥大跌11%創上市低 去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元、腫瘤/免疫業務收入增近3倍

【09：35】【Bilibili業績】嗶哩嗶哩績後挫10%創上市低 第四季收入增51%、管理層：目標2024年盈虧平衡（第二版）

【09：34】香港科技探索 （01137） 跌逾5%，低見7.64元。

【全民檢測禁足】HKTVmall預告超過20%前線未能執勤 已付款訂單或被取消（圖看最新送貨、自取所須時間）

【09：31】滙豐 （00005） 開市後跌逾3%，渣打 （02888） 跌逾6%。

【09：29】【業績｜教育股】天立教育8個月虧損逾13億人民幣 今早復牌即大瀉58%

【09：22】俄烏局勢緊張，恒生指數開報21879點，跌588點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%，，開報98.2元，失守100元關口；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌半成。

【美團3690】美團優選、買菜、快驢業務據報統一職能中台 冀提升資源運用率

【08：54】恒指黑期跌約600點，報21830點。道指期貨跌426點，報33368點。此前報道稱烏克蘭核電站 冒出濃煙 。

【08：48】【烏克蘭戰爭】濠賭股金界無限期暫停俄羅斯海參崴博彩度假村項目

【08：45】長和系據報或出售英國配電業務 估值最多150億英鎊

【07：45】港股ADR收報22061點，跌406點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報51.98元，較港收市價低1.32元或2.5%；騰訊 （00700） ADR折合報408.05元，較港收市價低10.75元或2.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報99.72元，較港收市價低4.68元或4.5%。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】俄烏同意舉行第3次談判，投資者繼續觀望戰情變化 ；聯儲局主席鮑威爾強調將不惜一切穩定物價，全力以赴實施政策，包括將在今年加息和縮減資產負債表。美股反覆受壓，道指收市跌96點，報33794點；標指跌23點，報4363點；納指跌214點或1.56%，報13537點。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩