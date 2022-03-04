【美企業績】GAP上季虧損較預期少　今年盈利指引勝預估、盤後升一成

▲ 【美企業績】GAP上季虧損較預期少 今年盈利指引勝勝期、盤後升一成

美國連鎖服裝零售商GAP（美：GPS）上季 營收按年增長2.3%至45.25億美元，勝預期44.85億美元。經調整後攤薄後每股虧損為0.02美元，勝市場預期的每股蝕0.14美元。 GAP盤後抽升1成，報15.7美元。

上季 GAP 淨虧損為1600萬美元，上年同期為淨利潤2.34億美元。期內公司同店總銷售額增長3%，市場預期為4%。毛利率為33.7%，低於預期。

去年全年，整體收入166.7億美元，按年升20.8%，經調整後攤薄後每股盈利盈利0.67美元，上一財年的虧損1.78美元。運動服裝連鎖店Athleta在Gap旗下品牌中表現最為強勁，Athleta去年銷售額達到20億美元的目標。

展望今年， Gap 預期今年度經調整每股盈利介乎1.85至2.05元，勝市場預期的1.75元，而今年收入料有低單位數增長，首季收入為中至高單位數字。經調整經營利潤率為6%至6.5%。

公司 計劃今年為Athleta和Old Navy開設約30至40家門店，同時又預計將關閉50至60家Gap和Banana Republic在北美的門店。

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編輯：姚卓然