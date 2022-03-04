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【ET開市直擊】通脹受惠股炒完未 車股跌勢幾時煞停？（附time code）

股市 10:40 2022/03/04

分享：

俄烏開戰加劇供應鏈問題、環球通脹壓力，波羅的海指數月內抽升四成，運費急升，航運股炒起，中遠海控 （01919） 、海豐國際 （01308） 上日股價飆升逾7%；油價升穿110美元，通脹受惠股炒完未？中海油 （00883） 、中石油 （00857） 上日股價齊破頂，中汽協指2月汽車行業銷量跌近三成半，汽車股全綫急跌，車股跌勢幾時煞停？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

Time code
00：18 - 港股今日焦點速覽　
01：04 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：51 - 亞太股早段市況速報
03：18 - 烏克蘭核電廠冒濃煙    港股黑期急跌近700點
05：25 - 美股三大指數支持位變阻力位    道指企穩34000點才擺脫弱勢
06：00 - 俄烏戰事是短綫因素    要留意破壞程度有多大
06：18 - 鮑威爾上日發言解讀為偏鷹    預計3月或5月加息力度大
08：49 - 滯賬、通脹成憂慮   俄烏事件如維持長時間會打亂加息步伐
10：06 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：12 - 內地兩會利好僅中綫、短綫難撐起港股    防疫政策清零抑或共存成關鍵
13：18 - 港股停市、本港禁足仍是憂慮    港股成交弱令大市跌
14：07 - 恒指今日有機會穿22000點    轉22000點有機會反彈
14：40 - 恒指中綫未看淡可慢慢儲貨     3至6個月向上回報有值博空間？
15：52 - 觀眾問股：恒指黑期失守22000點    下望多少？
17：45 - 紐約期油再升3%高見116美元     中海油 （00883） 、中石油 （00857） 可繼續持有
19：19 - 油價高位波動    油股未有貨仍可追入？
20：44 - 俄烏局勢下海運費升    航運股一度飆升可追入？
22：54 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.5元買入    食糊定長揸？
26：01 - 港股開市前市況速報
27：56 - ET個股推介：龍源電力 （00916）
31：51 - 港股開市初段市況速報
33：41 - 汽車股愈跌愈多   銷量不理想會否繼續跌？
34：15 - 車股估值被扣減　長城汽車 （02333） 、比亞廸 （01211） 內地銷售放慢
35：49 - 汽車股有機會未見底    現不宜入貨或溝貨
36：17 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 只可短炒、不宜中長綫買入？
37：57 - 觀眾問股：網易 （09999） 科技股中最強？ 147元買入前景點睇？
39：17 - 觀眾問股：九倉 （01997） 可借業績短炒？
42：05 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 192元持有怎處理？
44：21 - 觀眾問股：香港科技探索 （01137） 8.4元買入點算好？
46：52 - 觀眾問股：GX恒生高股息率 （03110） VS 盈富基金 （02800） 點揀？
48：25 - 觀眾問股：領展 （00823） 36元買入   止賺套現抑或持有？現價可加注？
50：40 - 觀眾問股：現時股市差、今年退休MPF暫不宜提取？強積金現市況有何策略？
53：50 - 觀眾問股：西王特鋼 （01266） 比其他資源股落後？  0.385元有貨可以揸？
55：20 - 觀眾問股：融創 （01918） 10元有貨怎處理？
56：37 - 港股開市初段市況速報
57：13 - 財經日誌提提你

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*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*→【按此速睇 - 附time code】

欄名 : ET開市直擊

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