【港元定期存款】3個月港元定存最高1厘 最多賺息2500元

▲ 東亞雖劈3個月年息0.88厘、至1厘，但仍膺高息王。

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昨日（3月3日）有兩間大小銀行調整港元定期存款息，包括東亞 （00023） 狠削3個月年息0.88厘，新息率至險守1厘，如以存款上限100萬元計，全期賺息2,500元。相反，平保 （02318） 旗下虛擬銀行、平安壹賬通銀行（PAOB）卻加息，勁加3個月年息0.4厘、至0.8厘。

PAOB指，有見早前推出的3個月港幣定存優惠反應熱烈，特別上調此定存的年利率至0.8厘。新舊客戶均可享此優惠，更不設存款額上限。

PAOB又說，如以存款50萬元計，及敘造3個月定存計算，個人銀行客戶可享利息逾1,000元，追息族存得多，賺得多。個人銀行客戶只需透過PAOB手機應用程式，即可全天候開戶，並設立定期存款指示。而名額有限，可下載PAOB手機應用程式，賺取高息回報，詳情可瀏覽網站www.paob.com.hk。如有查詢，亦可透過該行手機應用程式內的在線聊天服務、或致電客戶服務熱線 3762 9900。

PAOB補充 ，最低存款為100元，但年利率可能會因市場情況而變化，銀行可不時更改，優惠受條款及細則約束。 而根據以500,000元本金，年利率0.8%，及定存3個月計算（例如3月1日至5月31日） ，即50萬元 x 0.8% x 92/365= 1,008元利息。

此外，比拼3個月年息，因TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行、匯立（WeLaB Bank）於本周一（2月28日）把3.88厘到期後、不再順延；如此一來，東亞以1厘年息膺3個月高息王。而大新 （02356） 周三（2日）亦加此存期0.1厘、至0.9厘，晉級2大高息。​​​​​​

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健昨午回應本報查詢指，有關上調定期存款利率，該行會因應市場情況及業務策略，不時作出檢討或相應調整。

專家預計，中小行及虛銀鬥玩突擊，推特惠息，相信是瞄準零售綠色債券暫發行無期，而先搶攻這涉資60億元的商機。參考昨天反映銀行資金成本的3個月拆息僅0.44厘，但花旗及富邦等相同存期有0.8厘，凸顯大小行在牌面上不惜蝕本搶存。

展望後市，業界緊盯美國議息，聯儲局主席鮑威爾前晚由鹰轉鴿，暗示3月17日（本港時間）不再激進加息半厘，只加0.25厘。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨早回應本報查詢指，現預計3月美國只加息25個基點 ，留待5月才重手加息 50 個基點。6月、7月、9月、10月、12月會議每次都加息25 個基點，今年合共加息7次、累計上調2厘；到 2023 年底的政策利率達到 2.75厘至3厘。但維持美元預測，料3個月內見94.63、半年到1年為95.26，長期目標96.4。

特約記者︰曾桂芬 責任編輯︰李勝君