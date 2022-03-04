  • 20°C
香港時間 : 2022304日 (五) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【掃貨好去處】AEON油塘新店正式開幕 佔地2層設大超市5大區域 即入內文睇有咩著數優惠

理財智慧 08:30 2022/03/04

分享：

疫情持續不斷，近日香港人忙於添置食物及物資，到大型百貨超市購物，成不少人苦中作樂的重要活動。由日本 AEON 集團引入的「AEON STYLE」概念，已於 2016 年在港島及九龍區先後導入兩間旗艦店—AEON STYLE 康怡及 AEON STYLE 黃埔。繼去年 AEON STYLE 旺角進駐家樂坊，「AEON STYLE」再於今年登陸油塘大本型，於2022 年2月23日全面試業，並於3月3日隆重開幕。

為慶祝隆開幕，AEON STYLE 油塘於 3 月 3 日(三)至 3 月 20 日(日)推出各項期間限定優惠：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角



位於油塘大本型的AEON STYLE油塘，設有兩層，佔地共46,000呎，也引入了5大自家AEON品牌。AEON STYLE油塘特別按照該地區顧客的生活模式規劃佈局引入一系列全新元素。除了日常生活所需用品一應俱全之外，更嚴選多樣化的高質素獨特產品，提供潮流玩味的生活提案，滿足顧客對健康及品質生活的追求。


AEON STYLE油塘二樓以「新鮮．日本．美味」作為主題，設有「Supermarket」為顧客搜羅來自日本及世界各地的食之提案；「Delica+」區域及「PAIN DES CANTE」麵包店，提供款式多樣的日式便當、輕食、麵包及甜品。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【第五波疫情】九巴超過2,000名員工未能執勤 周五起88條路線暫停服務，詳見【下一頁


一樓則以「簡約．時尚．舒適」作為主題，設有五大區域，「Home Living」提供優質的廚房用品、浴室用品、餐桌用具及傢俬等，滿足家居生活所需；「Fashion」專賣各款日系男女休閒及時尚服飾；「Beauty Corner」專為女生而設，提供一系列美妝護膚提案；「Kids Zone」提供一系列潮流文具、玩具及精品；另外還有「Pet Zone」專賣多種類的日本品牌寵物糧食及用品。

【全城抗疫】新地聯同SmarTone為社區隔離治療設施搭建5G網絡 向醫護提供5G Wi-Fi 為需接受隔離市民提供數據卡，詳見【下一頁

【第五波疫情】順豐周末起暫停上門收派服務 自寄自取服務不會額外收費，詳見【下一頁

【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍


 

開啟hket App，閱讀全文
超市 好去處 大本型 Domain 著數優惠 油塘

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】裝修室內設計篇：關於窗簾的決策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款