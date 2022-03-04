【掃貨好去處】AEON油塘新店正式開幕 佔地2層設大超市5大區域 即入內文睇有咩著數優惠

疫情持續不斷，近日香港人忙於添置食物及物資，到大型百貨超市購物，成不少人苦中作樂的重要活動。由日本 AEON 集團引入的「AEON STYLE」概念，已於 2016 年在港島及九龍區先後導入兩間旗艦店—AEON STYLE 康怡及 AEON STYLE 黃埔。繼去年 AEON STYLE 旺角進駐家樂坊，「AEON STYLE」再於今年登陸油塘大本型，於2022 年2月23日全面試業，並於3月3日隆重開幕。

為慶祝隆開幕，AEON STYLE 油塘於 3 月 3 日(三)至 3 月 20 日(日)推出各項期間限定優惠：

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位於油塘大本型的AEON STYLE油塘，設有兩層，佔地共46,000呎，也引入了5大自家AEON品牌。AEON STYLE油塘特別按照該地區顧客的生活模式規劃佈局引入一系列全新元素。除了日常生活所需用品一應俱全之外，更嚴選多樣化的高質素獨特產品，提供潮流玩味的生活提案，滿足顧客對健康及品質生活的追求。



AEON STYLE油塘二樓以「新鮮．日本．美味」作為主題，設有「Supermarket」為顧客搜羅來自日本及世界各地的食之提案；「Delica+」區域及「PAIN DES CANTE」麵包店，提供款式多樣的日式便當、輕食、麵包及甜品。

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一樓則以「簡約．時尚．舒適」作為主題，設有五大區域，「Home Living」提供優質的廚房用品、浴室用品、餐桌用具及傢俬等，滿足家居生活所需；「Fashion」專賣各款日系男女休閒及時尚服飾；「Beauty Corner」專為女生而設，提供一系列美妝護膚提案；「Kids Zone」提供一系列潮流文具、玩具及精品；另外還有「Pet Zone」專賣多種類的日本品牌寵物糧食及用品。

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記者：陳詠妍



