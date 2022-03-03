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【第五波疫情】順豐速運周六起暫停上門收派服務　直至另行通知

股市 23:18 2022/03/03

分享：

順豐速運周六起暫停上門收派服務　直至另行通知

香港第五波新冠疫情，衝擊物流、電商等行業營運。繼HKTVmall公告人手告急，順豐香港也在網站公告，隨著疫情進一步加劇，確診及圍封強檢大廈數字每天持續上升，連帶疫情管控、防疫及隔離政策，令順豐派送服務帶來巨大的壓力。順豐香港由星期六（3月5日）起暫停上門收派服務，直至另行通知。

順豐香港表示，鼓勵客戶使用自寄自取服務，而在此期間，自寄自取服務的收費基礎上不會收取額外附加費，維持價格不變。

HKTVmall預告已付款訂單或被取消 「面對前所未有營運壓力」，可見【下一頁】

順豐強調，公司每天會為每位前線員工提供快速測試劑，在上班前必須取得陰性結果。另一方面，每天亦會多次為公司場地、設施、快件和車輛進行消毒程序，保持員工、客戶和快件安全衞生。

另外，順豐表示，現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，所有快件的時效將不作保證，客戶可以透過順豐香港官網及SFHK APP「查件」功能，查閱快件實時狀態。

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