▲ 【美團3690】美團優選、買菜、快驢業務據報統一職能中台 冀提升資源運用率

美團 （03690） 再整合內部業務，有內媒指，美團優選（即社區團購業務）、買菜（生鮮電商業務）和快驢（B2B生鮮配送平台）三個事業部設立了統一的職能中台，包括人力、財務和公共事務等。人力資源方面，由美團優選人力資源負責人劉東偉統籌管理；財務方面，三個事業部成立了一個班委共同管理；公共事務方面，由美團副總裁任奎統一負責。

報道指，設立職能中台符合三個業務發展的需要。三個部門的職能線統一共用，可以加強溝通協同，減少不必要的資源重複浪費，降低成本。

美團三業務倉庫整合以提高效率

美團快驢和買菜仍處於發展探索期，去年經歷從擴張到收縮，今年將繼續降本增效；今年1月快驢關停6個城市的服務，包括業務的起點城市石家莊；美團買菜在年初暫停了蘇州開城計劃，收縮了前置倉規模。美團優選依然是公司重點投入的業務，內部強調 2022 年要「高質量增長」。

報道又稱，農曆新年前後，美團優選、買菜和快驢的大倉開始規劃整合，目前仍處於前期試驗和論證階段，主要是整合基礎設施，三個業務的經營發展仍是各自獨立的，三個業務能共用倉庫的部分功能，從而提高效率，降低成本。

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