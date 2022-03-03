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【新股IPO】微醫據報考慮改以SPAC合併方式上市　公司內部擬進行新一輪裁員

新股IPO 22:30 2022/03/03

分享：

微醫據報考慮透過SPAC合併上市　公司內部擬進行新一輪裁員

騰訊 （00700） 有份投資的互聯網醫療平台微醫（We Doctor）早前曾來港遞交上市申請。據外電報道指，去年針對互聯網平台的監管打亂微醫原本的上市計劃，公司或尋求透過與特殊目的上市公司（SPAC）合併交易的模式進行上市，而非走傳統的首次公開募股模式。

微醫據報短期內難完成上市，上市申請已失效【下一頁】

據報道指，微醫上市計劃被打亂後，公司對人員及薪酬框架進行調整，公司員工人數已經由去年的約4000人，削減至約3000人。報道引述消息人士指，微醫或會進一步裁員，將員工人數減至2000至2500人。除此以外，公司還將調低員工的基本薪酬，並將部分人的薪酬轉移至與績效相關的獎金。

內地監管機構早前針對國內企業在境外上市實行新規，包括要求掌握逾100萬用戶個人信息的網絡平台營運上，赴國外上市必須申報網絡安全審查。報道指，微醫是次調整人員架構，是意在重新定位公司，因公司或不再遵循原本的計劃，來港進行首次公開募股，而是轉為透過與SPAC合併進行上市。

相關文章：【新股IPO】微醫：慢病管理是互聯網醫療出路　料兩年內慢病業務有爆發式增長

【第五波疫情】微醫推24小時「香港抗疫平台」　免費為港人提供在線諮詢

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港股 騰訊控股（00700） 騰訊 裁員 合併 特殊目的收購公司（SPAC） IPO

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