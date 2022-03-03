【新股IPO】億咖通科技計劃SPAC赴美上市　尋求40億美元估值 吉利百度有份投資

智能汽車科技公司億咖通科技（Ecarx）傳正在尋求通過特殊目的上市公司（SPAC）方式到美國上市，計劃尋求40億美元的估值。消息指，去年底內地監管機構針對企業到海外上市訂立新規，億咖通科技現正尋求監管機構同意。

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億咖通科技成立於2016年，致力於打造智能網聯生態開放平台，全面為車企賦能，創造更智能、更安全的雛形體驗。公司先後在武漢、杭州、上海、大連、北京、蘇州、成都、馬來西亞吉隆坡、瑞典哥德堡、英國倫敦等地設立分支機構和研發中心。

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公司於去年9月完成B輪融資，由吉利汽車（00175）母公司吉利控股領投，投資金額約為5000萬美元，以外，股東還包括百度（09888）、長江產業基金、吉利控股、中國國有資本風險投資基金等。

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記者：張以正