  • 19°C
香港時間 : 2022303日 (四) 23:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】億咖通科技計劃SPAC赴美上市　尋求40億美元估值 吉利百度有份投資

股樓投資 22:45 2022/03/03

分享：

智能汽車科技公司億咖通科技（Ecarx）傳正在尋求通過特殊目的上市公司（SPAC）方式到美國上市，計劃尋求40億美元的估值。消息指，去年底內地監管機構針對企業到海外上市訂立新規，億咖通科技現正尋求監管機構同意。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

億咖通科技成立於2016年，致力於打造智能網聯生態開放平台，全面為車企賦能，創造更智能、更安全的雛形體驗。公司先後在武漢、杭州、上海、大連、北京、蘇州、成都、馬來西亞吉隆坡、瑞典哥德堡、英國倫敦等地設立分支機構和研發中心。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

公司於去年9月完成B輪融資，由吉利汽車（00175）母公司吉利控股領投，投資金額約為5000萬美元，以外，股東還包括百度（09888）、長江產業基金、吉利控股、中國國有資本風險投資基金等。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 吉利汽車（00175） IPO 港股

下一篇文章

【新股IPO】微醫在港上市計劃受阻 傳正研究SPAC方式上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款