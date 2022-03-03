馬會捐出2.9億元應對第五波疫情 捐逾50萬份快套裝予社福機構 擴展社區藥房服務

為回應社會就第五波疫情的迫切需要，香港賽馬會周四（3月3日）宣佈新一輪抗疫措施，包括捐出快速抗原檢測套裝予合資格的社福機構、擴展社區藥房服務等。

【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

過去兩年，馬會亦額外審批超過17億港元支持社會抗疫，包括今天及兩星期前先後宣佈撥捐2.9億元應對第五波疫情，累計服務人次超過300萬。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【職場熱話】 公司硬性規定確診員工 要持檢測站陰性報告 打工仔折騰一個月「陽轉陰」 最終難逃被解僱，詳見【下一頁】



馬會主席陳南祿表示：「處於嚴峻的環境，我們更需要勇敢面對。香港多年來經歷過不少挑戰及困難，但每次我們都以堅毅、踏實、樂觀的香港精神，一一渡過難關。馬會正全力以赴，相信我們同心合力，一定可以戰勝疫情。」

有見第五波疫情的重大挑戰，馬會正與非政府組織緊密合作，於三月初及中旬推出以下措施：

【第五波疫情】香港科技探索旗下HKTV Mall 稱面對前所未有營運壓力 已付款訂單或被取消，詳見【下一頁】



1.馬會透過香港社會服務聯會向合資格的社福機構提供超過50萬份2019冠狀病毒快速抗原檢測套裝，協助前線員工監測健康狀況及應付緊急社區需要。

2.擴展社福機構營運的社區藥房服務為滿足社區藥房的服務需求，馬會捐助由香港仔坊會、醫護行者，以及樂善堂擴展配藥、用藥護理和支援服務。



3.加印互動學習活動套

有見學校再次受疫情影響，馬會支持香港基督教服務處和香港教育大學加印廣受歡迎的「賽馬會『童亮‧同玩』親子盒」及「賽馬會升小資源套」，額外惠及145,000名幼稚園和小學學童。



【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

4.在院舍安裝高效空氣淨化器和過濾網

與社會福利署合作，擴展「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，以支援有初步確診／確診住客／員工個案的安老院、殘疾人士院舍及護養院配備額外的高效空氣過濾器及過濾網。



5.擴大「賽馬會逆境同行食物援助計劃」

為支援缺乏溫飽之人士，特別是受檢疫隔離影響的基層人士，馬會擴大「賽馬會逆境同行食物援助計劃」的對象及名額。

網上人壽保險Blue推實報實銷藥劑保障 買快速測試套裝都可以申請索償 首年保費只需13.8元，詳見【下一頁】

除上述措施外，馬會亦正與其他非政府組織夥伴商討實施兩項計劃，以解決合資格基層人士的社會和醫療需求﹕

- 因應部分醫院管理局普通科門診轉作新冠肺炎指定門診，在社區內提供其他可負擔的普通科門診服務。

-透過社福機構及在中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院支援下，提供關愛電話、家訪、必需品送遞、健康支援等服務。

以上兩項措施的詳情將適時公佈。



一如其他馬會捐助的慈善項目，馬會對此項目的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。



除了一直支持不同範疇的社區項目，過去兩年馬會亦額外審批超過17億港元支持社會抗疫，累計服務人次超過 300 萬。



第一波疫情：為支援弱勢社群的緊急需要，包括成立新冠肺炎緊急援助基金向給予基本服務的非政府組織提供快速撥款、派發關懷包，以及向基層學生提供免費流動上網數據以支援停課期間網上學習。

第二波疫情：為保持社會、體育和藝術業界的多元和可持續發展，推出社區持續抗逆基金，及支持香港藝術發展局 Arts Go Digital藝術數碼平台計劃

第三、四波疫情：為幫助社會應對疫情長遠影響，推出「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」、為缺乏溫飽人士提供食物援助計劃、並為疫情下首次求職的大專畢業生提供人才配對及發展項目，以及多項針對學生、長者、低收入家庭和少數族裔的計劃。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍