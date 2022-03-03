【微博 9898】微博上季收入增20% 每股盈利83美仙

微博（09898）今日（3日）收市後公布上市後首份業績報告，去年第四季，以列帳基準計，淨收入升20%至6.16億元（美元，下同）；以固定匯率計則升16%。以非公認會計準則（Non-GAAP）計，淨利潤1.96億元，按年下跌8.1%；每股攤薄盈利83仙。

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其中，按業務劃分，廣告和營銷收入為5.51億元，按年增加21%；增值服務收入6,500萬元，按年增加9%。截至去年12月底，微博月活躍用戶為5.7億，按年淨增5,200萬用戶；日活躍用戶為2.5億，按年淨增2,500萬用戶。

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至於去年全年賺4.28億元，增36.7%，Non-GAAP盈利7.1億元。營業額22.5億元，增33%；其中廣告及營銷收入19.8億元，增33%。

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記者：郭秀慧