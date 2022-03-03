  • 19°C
香港時間 : 2022303日 (四) 21:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【微博 9898】微博上季收入增20% 每股盈利83美仙

股樓投資 21:19 2022/03/03

分享：

微博（09898）今日（3日）收市後公布上市後首份業績報告，去年第四季，以列帳基準計，淨收入升20%至6.16億元（美元，下同）；以固定匯率計則升16%。以非公認會計準則（Non-GAAP）計，淨利潤1.96億元，按年下跌8.1%；每股攤薄盈利83仙。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

其中，按業務劃分，廣告和營銷收入為5.51億元，按年增加21%；增值服務收入6,500萬元，按年增加9%。截至去年12月底，微博月活躍用戶為5.7億，按年淨增5,200萬用戶；日活躍用戶為2.5億，按年淨增2,500萬用戶。

【異動股】 渣打獲高盛唱好【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

至於去年全年賺4.28億元，增36.7%，Non-GAAP盈利7.1億元。營業額22.5億元，增33%；其中廣告及營銷收入19.8億元，增33%。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 微博－SW（09898） GAAP 營業額 每股盈利 微博

上一篇文章

馬會捐出2.9億元應對第五波疫情 捐逾50萬份快套裝予社福機構 擴展社區藥房服務

下一篇文章

【理財智慧】買危疾前要睇清楚 年期、保咩、claim幾次都要留意？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款