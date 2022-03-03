【公共交通】東鐵綫過海段車站細節曝光 會展站將展出二戰炸彈彈殼

港鐵（00066）的東鐵綫過海段，已於1月31日踏入試營運階段，並預計於本年6月至7月通車。港鐵今日（3日）於官方網站公開了三個車站（紅磡站、會展站、金鐘站）的小冊子，讓市民得以預覽三個車站的佈局及特色。小冊子除了電子版外，實體版將於下星期陸續送到東鐵綫、港島綫同南港島綫各車站。

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東鐵綫過海段包括了三個車站，當中的紅磡站新月台已隨屯門線開通而開放，金鐘站擴建部分及會展站則仍未開放，公眾對於全新的會展站最為好奇。根據會展站的小冊子顯示，車站為三層地底車站，地面連接重置的公共運輸交滙處。車站設有六個出口及兩部升降機，出口可連接至鷹君中心及海港中心。大堂內設有商舖及客務中心等設施，洗手間及育嬰間就位於付費區內。

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會展站於工程期間，曾先後發現三枚二戰時期炸彈。港鐵與相關部門商討後，會於站內展出其中一枚彈殼，以讓乘客更了解灣仔區的歷史。此外，港鐵指會展站是眾多港鐵站當中離海港最近的車站，本地藝術家梁志和受此啟發，在會展站多層向海的牆上，以近1,200幀站前海港的照片組成作品《水記憶》。

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責任編輯：嚴浩文