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【賭牌風雲】 澳門研究將6賭牌續期至年底 延期主動權屬博企 濠賭股全綫造好

股樓投資 20:48 2022/03/03

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澳門六大博彩企業的博彩經營批給期將於6月26日屆滿，有消息拍料獲短期續約至年底。據《澳門電台》報道，澳門經濟財政司司長李偉農指出，因應修改博彩法法案在立法會處於審議階段，正研究將現有賭牌續期至12月31日，強調賭牌重新競投會配合立法會對修改博彩法法案的立法工作及立法程序。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

報道指，李偉農表示，按時間表仍有足夠時間，亦會爭取盡快完成賭牌投標工作。他亦指，賭牌延期有法律依據，賭牌延期的主動權屬於博企，已通知6間企業請他們提出賭牌延期的申請，相信可在6月26日前完成有關延期的手續。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

    點擊圖片放大
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受消息帶動，濠賭股今日（3日）全綫向上，金沙中國（01928）報20.9元，升2.2%；銀河娛樂（00027）報44.75元，升1.6%；永利澳門（01128）報6.7元，升3.7%；新濠國際（00200）報7.99元，升4.6%；美高梅中國（02282）報5元，升3.1%；澳博（880）報4.13元，升0.7%。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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記者：郭秀慧

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