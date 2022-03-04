【業績｜生科股】和黃醫藥大跌11%創上市低　去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元、腫瘤/免疫業務收入增近3倍

▲ 和黃醫藥去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元 腫瘤/免疫業務收入增近3倍

和黃醫藥 （00013） 公布去年全年業績，期內總收入達3.56億（美元，下同），按年增長56%；當中腫瘤/免疫業務綜合收入接近1.2億元，按年增長296%；期內股東應佔淨虧損近1.95億元，按年擴大54.8%。

和黃醫藥現大瀉11%，報37.2元，創上市低兼跌穿40.1元上市價。

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在腫瘤和免疫業務中，愛優特（呋喹替尼）的銷售額按年增長111%至7100萬元。蘇泰達（索凡替尼）在去年上市用於治療非胰腺神經內分泌瘤及胰腺神經內分泌瘤，錄得銷售額為1160萬元。沃瑞沙（賽沃替尼）在去年年中上市，全年錄得1590萬元的銷售額。

公司表示，預計今年腫瘤/免疫業務的綜合收入將介乎1.6億至1.9億美元，相當於預測增長為33.8%至58.9%。

另外，公司亦將增加投資，以支持其全球臨床試驗和組織擴張，為支持現金需求，會積極考慮出售如上海和黃醫藥等潛在非核心資產，並會繼續評估其他資本市場，如上海科創板等潛在上市機會。同時，亦會繼續評估加速其在大分子領域能力的機遇。

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