  • 20°C
香港時間 : 2022304日 (五) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜生科股】和黃醫藥大跌11%創上市低　去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元、腫瘤/免疫業務收入增近3倍

股市 09:37 2022/03/04

分享：

和黃醫藥去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元　腫瘤/免疫業務收入增近3倍

和黃醫藥 （00013） 公布去年全年業績，期內總收入達3.56億（美元，下同），按年增長56%；當中腫瘤/免疫業務綜合收入接近1.2億元，按年增長296%；期內股東應佔淨虧損近1.95億元，按年擴大54.8%。

和黃醫藥現大瀉11%，報37.2元，創上市低兼跌穿40.1元上市價。

和黃醫藥首席科學官蘇慰國「接棒」，擔任新任首席執行官【下一頁】

在腫瘤和免疫業務中，愛優特（呋喹替尼）的銷售額按年增長111%至7100萬元。蘇泰達（索凡替尼）在去年上市用於治療非胰腺神經內分泌瘤及胰腺神經內分泌瘤，錄得銷售額為1160萬元。沃瑞沙（賽沃替尼）在去年年中上市，全年錄得1590萬元的銷售額。

公司表示，預計今年腫瘤/免疫業務的綜合收入將介乎1.6億至1.9億美元，相當於預測增長為33.8%至58.9%。

另外，公司亦將增加投資，以支持其全球臨床試驗和組織擴張，為支持現金需求，會積極考慮出售如上海和黃醫藥等潛在非核心資產，並會繼續評估其他資本市場，如上海科創板等潛在上市機會。同時，亦會繼續評估加速其在大分子領域能力的機遇。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

相關文章：【和黃醫藥13】和黃醫藥獲富時納入多項指數　曾逆市升逾3%

和黃醫藥夥Epizyme大中華區研發、生產及商業化皮樣肉瘤及淋巴瘤藥物

港股 上海 醫藥股 科創板 和黃醫藥（00013） 和黃 業績公布

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】金界連跌5日今再跌逾3%　宣布無限期暫停俄羅斯海參崴博彩度假村項目

下一篇文章

【Bilibili業績】嗶哩嗶哩績後挫10%創上市低　第四季收入增51%、管理層：目標2024年盈虧平衡（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【烏克蘭戰爭】俄羅斯警告第三次世界大戰將是「核戰」　歐洲股市、美股期貨暫微升　油價升近6%
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR高港4%越53關　夜期升105點（不斷更新）
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【SWIFT】摩通戴蒙：俄羅斯銀行剔出SWIFT或釀「意想不到的後果」
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需
【美股期貨】烏克蘭核電站據報冒出濃煙　道指期貨跌逾400點（不斷更新）
【美股期貨】烏克蘭核電站據報冒出濃煙　道指期貨跌逾400點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款