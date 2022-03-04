【業績｜生科股】和黃醫藥去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元　CFO：未來五年內達收支平衡、全球收入達10億美元

▲ 和黃醫藥去年淨虧損擴大54.8%至1.95億美元 腫瘤/免疫業務收入增近3倍

和黃醫藥 （00013） 公布去年全年業績，期內總收入達3.56億（美元，下同），按年增長56%；當中腫瘤/免疫業務綜合收入接近1.2億元，按年增長296%；期內股東應佔淨虧損近1.95億元，按年擴大54.8%。

和黃醫藥今早低開，股價瀉逾一成半，創上市低兼跌穿40.1元上市價，現報34.95元，跌16.5%。

料五年內達收支平衡 全球收入達10億美元

公司執行董事兼首席財務官鄭澤鋒表示，根據現有管線及研發進度，預計和黃醫藥在未來五年內能夠達到收支平衡，全球總收入達10億美元。

他又指，未來一兩年是公司投入研發的高峰，因此預計今年的研發開支仍然會持續擴大。

和黃醫藥首席科學官蘇慰國「接棒」，擔任新任首席執行官【下一頁】

在腫瘤和免疫業務中，愛優特（呋喹替尼）的銷售額按年增長111%至7100萬元。蘇泰達（索凡替尼）在去年上市用於治療非胰腺神經內分泌瘤及胰腺神經內分泌瘤，錄得銷售額為1160萬元。沃瑞沙（賽沃替尼）在去年年中上市，全年錄得1590萬元的銷售額。

中國首席商務官陳洪預計，索凡替尼今年開始進入國家醫保目錄，雖然該藥降價幅度達52%，但今年首兩個月的銷售金額仍按年增長21%，使用患者按年增長7倍，因此就目前情況來看，相信市場銷售增長能夠彌補降價的影響。

鄭澤鋒預計，索凡替尼今年在中國市場的銷量將會迎來高雙位數字的增長。

索凡替尼赴美申請仍處正常狀態 臨床擁有美患者數據

另外，早前信達生物 （01801） 旗下抗癌藥赴美受阻，而和黃旗下的抗癌藥索凡替尼亦已經遞交在美上市申請。首席執行官蘇慰國表示，相信FDA在審批時會根據具體情況具體分析（case by case），目前索凡替尼的臨床數據中亦包含美國患者的數據，這些數據與中國患者數據一致。

除此以外，他又指，另一關鍵是看藥物治療領域是否處於未滿足醫學需求，而索凡替尼目前是全球唯一能夠覆蓋所有來源的神經內分泌腫瘤的小分子靶向藥物。

海外重點佈局在美國 上半年美銷售團隊擬擴至84人

蘇慰國又表示，和黃醫藥未來海外的重點佈局在美國市場，會自建銷售團隊、醫學團隊等，目前計劃6月底在美銷售團隊規模將會擴至84人。他預計，若索凡替尼成功獲批，預計最快明年在美上市，後續銷售團隊將進一步擴大。

至於在歐盟、日本等地區的銷售，則會考慮尋求合作夥伴，而非自建團隊。

2022年指引：腫瘤/免疫業務收入將介乎1.6億至1.9億美元

公司表示，預計今年腫瘤/免疫業務的綜合收入將介乎1.6億至1.9億美元，相當於預測增長為33.8%至58.9%。

另外，公司亦將增加投資，以支持其全球臨床試驗和組織擴張，為支持現金需求，會積極考慮出售如上海和黃醫藥等潛在非核心資產，並會繼續評估其他資本市場，如上海科創板等潛在上市機會。同時，亦會繼續評估加速其在大分子領域能力的機遇。

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