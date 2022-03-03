【新股IPO】微醫在港上市計劃受阻 傳正研究SPAC方式上市

引述外電報道，騰訊（00700）有份投資的網上醫療平台微醫因來港上市計劃受阻後，公司正探討改以特殊目的收購公司（SPAC）方式上市。微醫於去年4月曾遞交來港上市申請，當時有指公司擬集資最多30億美元，惟後因內地加強監管企業處理用戶數據等敏感資料，終令微醫的上市申請在去年10月失效。

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另一方面，隨着微醫在的上市計劃被打亂，公司自去年開始員工人數由約4000人削減至現時的約3000人，預期未來將減至低於2,000人。公司回應指，目前正在改善業務綫，並將相應調整員工及薪酬水平，會為員工提供更好的激勵政策。

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記者：張以正