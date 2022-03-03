  • 19°C
香港時間 : 2022303日 (四) 23:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微醫在港上市計劃受阻 傳正研究SPAC方式上市

股樓投資 21:54 2022/03/03

分享：

引述外電報道，騰訊（00700）有份投資的網上醫療平台微醫因來港上市計劃受阻後，公司正探討改以特殊目的收購公司（SPAC）方式上市。微醫於去年4月曾遞交來港上市申請，當時有指公司擬集資最多30億美元，惟後因內地加強監管企業處理用戶數據等敏感資料，終令微醫的上市申請在去年10月失效。

【新股IPO】 羅兵咸永道：新股市場受外圍及疫情影響 TMT板塊仍受歡迎【見下頁】

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

另一方面，隨着微醫在的上市計劃被打亂，公司自去年開始員工人數由約4000人削減至現時的約3000人，預期未來將減至低於2,000人。公司回應指，目前正在改善業務綫，並將相應調整員工及薪酬水平，會為員工提供更好的激勵政策。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
特殊目的收購公司（SPAC） 南微醫學（滬：688029） IPO 港股

上一篇文章

【新股IPO】億咖通科技計劃SPAC赴美上市　尋求40億美元估值 吉利百度有份投資

下一篇文章

【公共交通】東鐵綫過海段車站細節曝光 會展站將展出二戰炸彈彈殼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【俄烏局勢】據報北溪二號公司已裁掉所有員工 考慮申請破產
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【二手樓價】荃灣中心兩房上車首期40萬有找　業主減價平賣只因當年買得平
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級及目標價一覽
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款