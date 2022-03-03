【第五波疫情】疫情未見盡頭 一文看清各大保險公司新冠相關保障及優惠
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20:41
2022/03/03
▲ 各大保險公司近期都因應疫情推出相關保障、為現有保險加入新冠保障，或提供其他相關優惠。
第五波疫情未見盡頭，各大保險公司近期都因應疫情推出相關保障、為現有保險加入新冠保障，或提供其他相關優惠。本文綜合各大保險公司新冠相關保障資訊，方便讀者一文看清並選擇最適合自己的保障：
- 投保後的30日內，不論申請獲批核與否，一旦不幸確診新型冠狀病毒肺炎並住院，可獲幣1萬元的現金津貼。
- 若確診新型冠狀病毒肺炎或接種認可疫苗後出現不良反應，可獲提供長達14日每日800元的住院現金津貼、一次性300元住院前門診保障，以及高達20萬元的額外身故保障。
- 將推出短暫失業保險、傳染病個人健康保障、 短期來港探親/旅遊意外險等抗疫產品。
- 擬為現有客戶或新投保客戶提供快速檢測包、自我檢測器津貼、停業現金津貼、 確診住院/隔離津貼、家居隔離保障。
- 周全/按揭家居保險、智幫手家傭保障計劃、健康險等產品的保障範圍，現已分別涵蓋新冠肺炎門診及住院費用（住院前病毒檢測及深切治療）和臨時替工津貼，傳染病隔離現金津貼以及「安心接種疫苗」保障等額外保障。
- 成功投保「WeCare 109%回贈危疾保」，並已接種最少1劑認可新冠疫苗，可享200元百佳電子現金券。
- 「WeGuard 藥劑EASY保」為客戶提供實報實銷的藥劑保障，涵蓋多款藥物及保健產品，包括部分抗疫用品如新冠病毒快速測試套裝、口罩、消毒搓手液等。
- 在住院現金保障下，因受保的接種疫苗不良反應及於14日內於香港或澳門住院，每日可獲1000元賠償（只限1次住院，最多15日），最多高達15,000元。
- 恩恤身故保障保障接種受保疫苗後30日內因受保的接種疫苗不良反應或併發症於香港或澳門身故，可獲25萬港元賠償。
- 住院前門診保障保障因受保接種疫苗的不良反應，於香港或澳門以門診方式諮詢醫生並於隨後14日內住院，可獲一次性現金保障高達300 港元（最多1次）。
- 若合資格個人醫療及團體醫療的客戶確診2019冠狀病毒病，除入住公立醫院外，於醫院管理局指定的社區治療設施，即亞洲國際博覽館的社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心及大嶼山竹篙灣檢疫中心接受隔離治療，可獲得按其現有醫療保單條款提供的住院入息／住院惠益／住院現金惠益而推出的特別賠償安排。
- 將「免費疫苗副作用防護保障」措施延續至今年12月31日。
- 「御醫保」特級醫療保障計劃受保人若需進行強制隔離，將按照保障表中規定的每日（連續24小時）之強制隔離給付強制隔離現金賠償。強制隔離現金於受保人因須呈報的傳染病而被強制隔離期間，提供現金保障最高每日2,000港元，每保單年度最多可獲15日現金保障。
- 投保富通「御醫保」特級醫療保障計劃－基本計劃 / 附加保障、並於今年5月31日或之前獲批核，可享「強制隔離現金」保障放寬等候期優惠，合優惠資格保單的「強制隔離現金」等候期由保單批核起的30日縮短至3日。
- 下載並登入「富通在線」流動應用程式，即可獲「2019冠狀病毒病疫苗接種住院現金保障」。接種認可2019新冠病毒疫苗後14日內，如因非意外原因而需住院，並接受有醫療必要之治療，即可獲每天上限500元、長達7天之住院現金保障。
- 每位Bowtie自願醫保受保人可索償最多兩次新冠病毒測試費用， 每次索償上限為100元。
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