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【虛擬經濟】3香港即日起接受加密貨幣付款 創本地電訊業先河

理財智慧 20:30 2022/03/03

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和記電訊香港（00215）旗下的3香港宣布由即日（3日）起，本港客戶可透過發送及接收指定的加密貨幣，於網上支付月費、購買流動裝置和增值服務，以及於3香港的電子商務平台3Mall購物，新支付方式預期將於四月拓展至3門市。有關服務由FTX US加密貨幣交換服務「FTX Pay」提供。

【溫股知新】俄烏只是第一關   投資高息股最啱

用戶須開設FTX US帳戶，以使用FTX Pay的功能。FTX Pay支援多款錢包種類，3香港不會收取客戶任何行政費用，亦不設最低消費額。每次加密貨幣交易預計於15分鐘內完成，視乎所使用加密貨幣的種類、相應營運及合規要求而定。只有香港居民可使用有關服務，服務並不會於中國內地提供。

3香港指出，是次與FTX US的合作，標誌著電訊業首個以加密貨幣為付款方式的安排。和記電訊香港控股執行董事及行政總裁古星輝表示：「我們很高興成為本港首家接受加密貨幣付款的電訊商。自去年7月首次踏足加密藝術市場後，我們便積極籌備推出此項嶄新的支付方式。3香港與FTX US合作，推出FTX Pay虛擬貨幣支付方式，帶領及打造全新的數碼世界，為客戶進入元宇宙消費提供嶄新的平台。」

【延伸閱讀】【加密貨幣】烏克蘭人搶買加密貨幣   USDT曾現一成溢價

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FTX支付主管Adam Jacobs則表示︰「此合作是我們為客戶提供嶄新、具創意地使用加密貨幣 的另一步。此舉是我們其中一個最先決的營運目標，尋找商機，協助類似 3 香港等創新企 業為客戶提供真正選擇以支付賬單。香港是具前贍性的國際金融中心，我們歡迎其為此 創新領域，提供穩健的營商及規管環境。」 

Moonvault Partners Limited是3香港的區塊鏈顧問。

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責任編輯：嚴浩文

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電訊商 虛擬貨幣 和記電訊香港（00215） 3HK 電訊 區塊鏈 元宇宙

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