【通貨膨脹】土耳其通脹率飆升54.4% 創20年新高

據土耳其官方周四（3日）公布的數據顯示，土耳其2月消費物價指數（CPI）按年上漲54.4%，高於預期的54.44% ，並創20年來新高。

由於里拉持續受挫和能源價格攀升，土耳其通脹率升54.4%，並創自2002年3月以來最高升幅。當中，能源價格按年升至83%，俄羅斯入侵烏克蘭令市場擔憂原油供應，布倫特原油今年迄今上漲53%。剔除食品、能源和黃金等波動較大的項目後，土耳其2月核心通脹率從1月份的39.5%升至44.1%

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土耳其里拉在去年全年貶值了約47%，這是由於土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）反對傳統經濟學觀點，認為加息實際上會加劇通脹而不是緩和通脹。在通脹持續攀升時拒絕加息所導致。土耳其央行自9月以來已將利率下調500個基點至14%。

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責任編輯：黃苑筠