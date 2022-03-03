【升級轉型】「香港工商業獎：升級轉型」賽果出爐 5 間公司獲升級轉型獎 嘉利國際獲大獎

由香港青年工業家協會主辦的 2021-22 年度「香港工商業獎：升級轉型」賽果今天出爐，本年度共由 11 間優秀企業分別獲得 3 個級別獎項。「升級轉型大獎」由從事五金塑膠及電子專業代工業務的嘉利國際控股有限公司（1050.HK）奪得。「升級轉型獎」由Nauticam International Limited、NiRoTech Limited、利奧紙品集團 （香港）有限公司、新佛香食品有限公司及鴻利達塑膠製品有限公司5間公司獲得。而「升級轉型優異證書」則由兆光科技有限公司、康泓數碼圖像（香港）有限公司、翠華控股有限公司（1314.HK）、襟撈（亞洲）有限公司及麗年控股有限公司（9918.HK）5 間公司獲得。

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香港青年工業家協會會長戴麟先生表示，本年度的得獎企業有三個顯著特點，分別是融入智能生產改善生產線效能、提升團隊變革力及投資研發相關專利技術提升企業競爭力。他又以「升級轉型大獎」得主嘉利國際為例，在升級轉型的過程中應用六軸機械臂實現自動化生產，讓人力成本大幅下降，改善盈利、更持續開發及研究相關專業技術，並成功註冊達 30 項專利技術，轉型為掌握頂尖科技企業。

香港青年工業家協會常務副會長高鼎國先生補充，本年度大部分的得獎企業，都掌握多項專利技術。企業在升級轉型的過程中透過投資研發嶄新技術，並申請專利對技術加以保護，將有助提升企業競爭力。近年市場的經營模式正不斷改變，企業要不斷升級轉型，開發新技術才得以把握市場的新趨勢。

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責任編輯：羅浩濂