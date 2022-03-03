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【新冠保障】網上人壽保險公司Blue推藥劑保險　納快測套裝、口罩等至實報實銷範圍

Hot Talk 19:42 2022/03/03

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網上人壽保險公司Blue納新冠快速測試套裝至實報實銷保障範圍。

網上人壽保險公司Blue宣佈，旗下的「WeGuard 藥劑EASY保」客戶可就購買「新冠病毒快速測試套裝」申請索償。「WeGuard 藥劑EASY保」為客戶提供實報實銷的藥劑保障，涵蓋多款藥物及保健產品，包括部分抗疫用品如新冠病毒快速測試套裝、口罩、消毒搓手液等。

Blue又指，由即日起至2022年3月31日，「WeGuard藥劑EASY保」（入門計劃）首年保費只需13.8港元。客戶只需於全港超過5,000間指定商戶，包括大型連鎖超市、個人護理產品零售商、便利店及網上商店，購買藥物或保健產品，並於30日內將收據上載至網上平台即可申請索償。一經批核，客戶最快可於1小時內透過轉數快收取索償款項。

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