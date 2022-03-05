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【人工智能】網購服飾最易買錯　Walmart推虛擬模特兒試穿功能

16:00 2022/03/05

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不少港人熱愛網上購物，不論是日常生活用品、雜貨還是衣物，只需在網站「撳個制」，便可足不出戶買到心儀產品。但以網購衣服為例，時常會出現買錯尺寸，穿上實物後不合心等情況，因此跨國零售公司Walmart在網站和應用程式上推出AI（人工智能）虛擬模特兒試穿功能，讓消費者更全面了解衣服穿在身上的樣子，減少「衣不稱身」的情況出現 。  

【MWC 2022】HTC推全新元宇宙平台VIVERSE　夥高雄市政府號召「元居民」

據外媒《TechCruch》報道，Walmart去年5月收購了虛擬服裝試穿初創公司Zeekit，利用Zeekit的人工智能技術，推出虛擬模特兒試穿功能。該功能現處於測試階段，消費者可以Walmart的網站和應用程式上按「Choose My Model」（選擇我的模型）的功能，選擇與自己外觀和體型相近的模型，讓消費者更容易代入其中，解衣服穿在身上的樣子。

目前共有50種虛擬模型供消費者選擇，它們高度介乎於157cm至182cm之間，尺寸由XS至XXXL。Walmart表示，隨技術日漸成熟，將會繼續增加虛擬模型的選項，計劃在未來繼週內額外推出70款新的虛擬模型，讓消費者在尺寸、膚色甚至髮色方面有更多選擇。 

美國Walmart服裝和自家品牌執行副總裁Denise Incandela表示，明白網上購物最令人感到不便的是未能了解服裝在消費者身上的實際外觀，因此該企的目標是借助Zeekit的技術，提供包容、身臨其境和個性化的數碼體驗，從而更好地複製實體購物的體驗。 

事實上，Walmart在收購Zeekit時，曾透露將會推出一項社交分享功能，可以讓朋友們互相就虛擬試穿提供反饋。未知會否隨著虛擬模特試穿功能更新，逐漸推出該項功能。

【IG】Instagram新功能　將為影片添加自動生成字幕

【人工智能】機械人流程自動化技術　省人力資源助業務部署

責任編輯：文睿

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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