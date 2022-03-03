【第五波疫情】順豐周末起暫停上門收派服務 自寄自取服務不會額外收費

第五波疫情嚴峻，影響速遞公司的收派服務。順豐香港指隨著疫情進一步加劇，確診及圍封強檢大廈數字每天持續上升，加上多方面的疫情管控、防疫及隔離政策，對其派送服務帶來巨大的壓力，宣布由本周末（5日）起，暫停上門收派服務，並鼓勵客戶使用自寄自取服務。

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順豐香港表示，現時該公司每天均會為每一位前線員工提供快速測試劑，在上班前必須取得陰性結果，每天亦會多次為該公司的場地、設施、快件和車輛進行消毒程序，保持員工、客戶和快件安全衞生。由於受疫情及相關防疫措施已對順豐香港的派送服務造成不同程度的影響，因此作出下列服務調整：

1. 現時疫情對收派快件操作造成不同程度的影響，所有快件的時效將不作保證；

2. 由2022年3月5日起，順豐香港暫停上門收派服務，直至另行通知。順豐香港明白客戶對於收寄服務會有所需求，因此鼓勵客戶於順豐香港超過1,000個網點包括順豐營業點、順豐站、順豐合作點（將會有更多便利店加盟順豐合作點網絡，提供更多地點給客戶方便選擇收寄）及順便智能櫃使用自寄自取服務，免卻等候之餘在使用服務上之時效比較可控及便捷。在這段困難時期，該公司面對營運成本的不斷上漲，但繼續本著以客為本的宗旨，於自寄自取服務的收費基礎上不會收取額外附加費，維持價格不變，與客戶一起共渡時艱。

3. 客戶在順豐香港SFHK APP、 WeChat及官網下單時，如地址屬上述指定地區樓宇，會有提示訊息顯示「上門收派暫停」語句提醒客戶。客戶可以透過順豐香港官網及SFHK APP「查件」功能，查閱快件實時狀態，了解快件最新情況。

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順豐香港指出，為讓客戶及員工在收寄件時更安心，自疫情起一直嚴格實施「全流程」的防疫措施，包括為所有場地設施、進出操作場地的快件、車輛和人員必須經過消毒程序。現時，該公司每天均會為每位前線員工派發快速測試劑，上班前必須取得陰性結果方能進入工作場所，並確保員工有足夠的防疫用品，包括︰N95口罩、護目鏡、面罩、空氣清新機、氣溶膠消毒噴霧器、消毒殺菌噴霧機、納米消毒噴霧槍、手套、消毒搓手液等。

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責任編輯：嚴浩文