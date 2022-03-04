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俄羅斯多地反戰示威 列寧格勒圍城倖存老婦被捕

環球政治 08:05 2022/03/04

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聯合國大比數通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯國內多個地區也繼續有反戰示威。俄羅斯防暴警察驅散聖彼得堡示威者，並拘捕一名經歷二戰時列寧格勒圍城的倖存老婦。

【烏克蘭戰爭】俄軍64公里長車隊停滯 未加緊推進基輔 【下一頁】

大量俄羅斯民眾走上莫斯科、聖彼得堡等城市街頭，抗議俄軍攻打烏克蘭。

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其中在聖彼得堡市中心舉行的示威氣氛大致和平，經歷列寧格勒（聖彼得堡前名）圍城的老婦奧西波娃（Yelena Osipova）也在示威人群當中，高舉以俄文寫有「士兵，放下你的武器，你將成為真正的英雄！」（Soldier, drop your weapon and you will be a true hero!）的紙牌。

影片顯示有數名全副武裝的警察，闖進人群拘捕了奧西波娃。

【烏克蘭戰爭】拜登指控俄攻擊平民 拒定義為戰爭罪 【下一頁】

而另一段影片顯示一名女孩正淚流滿臉表現驚慌，而鏡頭後的母親就試圖向女孩解釋她們遭到拘留的原因。

據悉，這對母女本來前往烏克蘭駐莫斯科大使館獻花，並附上繪製的反戰海報，但遭到警方拘捕及關押過夜。

社交媒體上更有一張照片顯示，有3名兒童手執鮮花及標語坐在警車後座。其中一名小女孩手持反戰標語，文字周圍畫上俄羅斯及烏克蘭國旗，表達「俄羅斯加烏克蘭等於愛」的信息。

另一張照片顯示一名身穿警察制服的女子坐在電腦前工作，而孩子們則坐在旁邊。

俄羅斯獨立人權組織 Ovd-Info指，自俄羅斯上月24日宣布開戰以來，俄羅斯已有7,603人參與反戰示威遭到拘留。

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責任編輯：鄭錦玲

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