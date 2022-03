俄羅斯多地反戰示威 列寧格勒圍城倖存老婦被捕

聯合國大比數通過譴責俄羅斯入侵烏克蘭,俄羅斯國內多個地區也繼續有反戰示威。俄羅斯防暴警察驅散聖彼得堡示威者,並拘捕一名經歷二戰時列寧格勒圍城的倖存老婦。

大量俄羅斯民眾走上莫斯科、聖彼得堡等城市街頭,抗議俄軍攻打烏克蘭。

其中在聖彼得堡市中心舉行的示威氣氛大致和平,經歷列寧格勒(聖彼得堡前名)圍城的老婦奧西波娃(Yelena Osipova)也在示威人群當中,高舉以俄文寫有「士兵,放下你的武器,你將成為真正的英雄!」(Soldier, drop your weapon and you will be a true hero!)的紙牌。

影片顯示有數名全副武裝的警察,闖進人群拘捕了奧西波娃。

而另一段影片顯示一名女孩正淚流滿臉表現驚慌,而鏡頭後的母親就試圖向女孩解釋她們遭到拘留的原因。

據悉,這對母女本來前往烏克蘭駐莫斯科大使館獻花,並附上繪製的反戰海報,但遭到警方拘捕及關押過夜。

社交媒體上更有一張照片顯示,有3名兒童手執鮮花及標語坐在警車後座。其中一名小女孩手持反戰標語,文字周圍畫上俄羅斯及烏克蘭國旗,表達「俄羅斯加烏克蘭等於愛」的信息。

另一張照片顯示一名身穿警察制服的女子坐在電腦前工作,而孩子們則坐在旁邊。

俄羅斯獨立人權組織 Ovd-Info指,自俄羅斯上月24日宣布開戰以來,俄羅斯已有7,603人參與反戰示威遭到拘留。

