【烏克蘭戰爭】區塊鏈獨角獸Animoca Brands　停止向俄羅斯提供服務

▲ 香港初創獨角獸兼區塊鏈遊戲公司Animoca Brands也跟隊響應，表態制裁俄羅斯。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，全球各地的科技企業陸續跟隊響應，表態制裁俄羅斯。香港初創獨角獸兼區塊鏈遊戲公司Animoca Brands日前亦宣布，終止Animoca Brands對俄羅斯的服務，實施制裁俄羅斯行動。

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Animoca Brands旗下子公司包括GAMEE和Lympo均暫停有關俄羅斯的業務，其中 Lympo已煞停了為俄羅斯運動員發布NFT的計畫，洽談中的項目亦全數暫停。

Animoca Brands表示，不會將股權出售予俄羅斯投資者。據彭博引述該公司聯合創辦人蕭逸又表示，其俄羅斯用戶的數量不足以對業務構成重大影響。

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責住編輯：張寶燕

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