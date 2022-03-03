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【烏克蘭戰爭】區塊鏈獨角獸Animoca Brands　停止向俄羅斯提供服務

科技 20:12 2022/03/03

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香港初創獨角獸兼區塊鏈遊戲公司Animoca Brands也跟隊響應，表態制裁俄羅斯。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，全球各地的科技企業陸續跟隊響應，表態制裁俄羅斯。香港初創獨角獸兼區塊鏈遊戲公司Animoca Brands日前亦宣布，終止Animoca Brands對俄羅斯的服務，實施制裁俄羅斯行動。

【烏克蘭】烏克蘭點名呼籲Sony PlayStation、微軟Xbox　停止支援俄羅斯

【烏克蘭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司

Animoca Brands旗下子公司包括GAMEE和Lympo均暫停有關俄羅斯的業務，其中 Lympo已煞停了為俄羅斯運動員發布NFT的計畫，洽談中的項目亦全數暫停。

Animoca Brands表示，不會將股權出售予俄羅斯投資者。據彭博引述該公司聯合創辦人蕭逸又表示，其俄羅斯用戶的數量不足以對業務構成重大影響。

【烏克蘭】Tim Cook終跟隊抵制俄國　俄羅斯無iPhone賣？

責住編輯：張寶燕

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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