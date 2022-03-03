【烏克蘭戰爭】俄央行禁付外資盧布債息 反擊西方制裁

為反制西方就俄羅斯入侵烏克蘭而對採取前所未有的制裁，俄羅斯央行亦宣布，拒絕向外國投資者支付任何款項，包括以盧布結算的國債債息。評級機構惠譽亦將俄羅斯的長期外幣發行人違約評級（IDR）已經從「BBB」降至「B」級，並處於「負面觀察名單」。

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俄羅斯政府原應在周三（2日），支付2024年2月28日到期﹑以盧布結算的國債債息。但央行本周表明，阻止向任何外資支付股息或債息，即持有相關債券的領航集團（Vanguard Group）及摩根大通（JPMorgan Chase & Co）將不會收到任何款項。

據國際金融協會（IIF）一月底統計數據顯示，非俄羅斯人持有約19%以盧布結算的國債，價值約3萬億盧布（約2,050億港元）。持有俄羅斯國債的GAM Investments債券基金經理麥克納馬拉（Paul McNamara）表示，外國投資者現時只能等待，今次是投資發展中國家市場的職業傷害。

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惠譽（Fitch）將俄羅斯的信用評級下調至「B」級垃圾級別，理由是俄羅斯外部和公共財政疲軟，經濟成長放緩，國內和地緣政治風險上升，以及可能遭到進一步制裁，而制裁可能對俄羅斯的償債能力產生影響，對俄羅斯的信用基本面構成巨大衝擊。

該評級機構還表示，針對俄羅斯銀行的制裁會進一步加碼，而西方國家實施的制裁還將明顯削弱俄羅斯的GDP增長能力，低於該評級機構此前評估的1.6%。

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責任編輯：吳漢培