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【疫苗接種】政府宣布新增兩流動疫苗接種站 將於明日起啟用

理財智慧 19:44 2022/03/03

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政府宣布明日起增設兩個新冠疫苗流動接種站，服務多個屋邨和學校，讓更多市民和適齡學生接種疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，這兩個新站啟用後，流動接種站總數增至四個。政府希望藉此在更短時間為更多市民接種疫苗，特別是長者和學童，以提升接種率。

【烏俄局勢】惠譽調整俄羅斯信用評級 一連降六級至「垃圾級」【下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

兩個新增，三號流動接種站首站會到屯門大興邨，為市民接種科興疫苗，本月稍後就到大埔天后宮風水廣場、天水圍天耀邨提供服務。此接種站由貨櫃箱改裝而成，經貨車運送至選定地點。四號流動接種站是一輛電動車，首站服務大埔大元邨，為市民接種復必泰疫苗。接種車本月稍後前往不同學校，專為學童接種科興疫苗。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

流動接種站上午10時至下午5時開放，每站每次提供一款疫苗，市民可在該處接種第一、第二或第三劑疫苗。接種流程與社區疫苗接種中心相同，工作人員也會在附近空地設立臨時等候區和休息區，市民可致電5193 0375預約接種或即場報名。 

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記者：鄭日棱

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