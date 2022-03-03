【有相睇】避疫不出門　齋睇相照買樓　見帝庭軒兩房平過銀行估價即拍板

疫情難免阻礙睇樓活動，但亦有人以線上形式買樓，只看照片就決定入市新單位。美聯物業蔡天賜表示，有準買家顧及健康因素，改以網上形式睇樓，並成功覓得心儀物業。他指，客人睇過單位照片及影片後，即決定以640萬元承接粉嶺帝庭軒高層2房單位，成交價較同類單位約680萬元，折讓逾5%。

剛成交的單位為帝庭軒2座高層B室，實用面積約468平方呎，屬大2房間隔。蔡天賜稱，原業主叫價約650萬元放售，低於同類高位及銀行估價，單位內櫳四正，加上樓層較高、景觀開揚，吸引區內用家洽商承接。

單位相片（由代理提供）

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代理指，客人自新年後積極睇樓，有見近期議價空間擴闊，有意購入單位自用，最後透過網上睇樓形式，睇中上址決定承接，雙方議價後以640萬元成交，折合實用呎價約13,675元。

據了解，原業主2006年2月以163.5萬元購得，是次轉手帳面獲利476.5萬元，升值近3倍。

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