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【第五波疫情】九置吳天海：已給予租戶若干寬減　上半年零售市道一定不好、前景不樂觀

股市 18:17 2022/03/03

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【第五波疫情】九置吳天海：已給予租戶若干寬減　上半年零售市道一定不好、前景不樂觀

本港第五波疫情未見頂，倚賴遊客的海港城商場打擊甚大，海港城母企九龍倉置業 （01997） 主席吳天海指，今年零售市道要視乎第五波疫情持續時間，及香港經濟復元速度，但最近數星期出外的人數減少，所以上半年零售市道一定不是好，對前景未敢樂觀。

九龍倉置業去年基礎淨盈利減少13%、末期息0.64元【下一頁】

吳天海指，第五波疫情開始後，商場的人流大幅減少，大家生意都難做，希望情況盡快改善，回復正常。他強調，九置於2020年疫情最嚴重時，有提供若干租金減免措施，上一輪租金減免是去年初，之後市道好轉便取消租金資助，將資金用於推廣，但第五波疫情實在太嚴峻，出街的人明顯減少，所以已給予租戶若干寬減，希望大家能共度時艱。

天星小輪乘客量僅及疫情前20%

現時集團少於一半員工於公司工作，市場上人流及車流均減少，最近公共交通亦削減班次，除人手不足外，乘客也大幅下跌。吳天海指，集團旗下天星小輪自2019年經濟高峰後，乘客量跌逾一半，去年曾有少許好轉，第五波疫情後，乘客量再跌多一半，差不多等於之前的20%，所以天星小輪要削減班次，而尖沙咀至中環班次亦不開下層，只開上層，以適應現時市況。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

相關文章：【香港零售】香港零售管理協會：大部份零售商處於生死邊緣　呼籲業主支持「暫緩追討欠租措施」

相關文章：【財政預算案2022】立法禁業主對指定行業追租、涉食肆零售表列處所等　違法業主罰款5萬或追租額3倍

港股 疫情 天星小輪 經濟 零售 吳天海 商場 海港城 尖沙咀 九龍倉置業（01997）
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