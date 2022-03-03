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【糧食供應】政府：菜價穩定凍肉供應大增　提供本地活豬活雞

商業 18:31 2022/03/03

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政府公布3月2日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，凍肉供應大增，惟內地活禽畜仍暫停。（資料圖片）

政府公布3月2日由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，菜價持續穩定而凍肉供應大增，惟內地活禽畜仍暫停。

【香港經濟】香港2021年第4季港口貨物吞吐量　按年下跌11.9%錄5,400萬公噸

根據政府資料，３月２日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量超過2,400公噸，略高於去年平均每日內地蔬菜供應量。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為859公噸。菜芯及荳苗昨天的平均批發價每斤分別為11.2元及18.3元，整體蔬菜批發價與昨日相若。雞蛋供應方面，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

3月2日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約100公噸，持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.9倍。活豬方面，上水屠房營運商正積極籌備盡早恢復屠宰服務，荃灣屠房則會繼續因應其運作情況提供服務。內地活禽畜包括:活豬、活牛、活雞3月3日仍然暫停供應。而昨日冰鮮家禽貨量繼續上升至超過16萬隻，為平日供應量的八成多，而昨日本地屠宰的活雞約9,000隻，數量約為去年平均每日供應量的八成。

【超市商機】AEON STYLE油塘店今開幕　劃分食物及生活用區　超市搜羅日本及世界各地食物（多圖）

責任編輯：王浩賢

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