【搜游食誌@iM網欄】不浮誇的傳統粵菜 六國粵軒

市井文化同「掃街」食街頭小吃，一樣令人其樂無窮，就是一份不拘小節，放任自在。近日聽到一個非常應市應景的暱稱「娥滅港」！可有引起你一絲會心微笑，Omicron肆瘧，叫已七勞八傷的香港餐飲業、零售業更是岌岌可危！

▲ 大小食肆，空蕩人渺，看得令人神傷。

抗疫未有令我疲勞，身體健康實在是不容有失； 特首、高官、專家每天發放的消息才叫人身心疲累，為了一句有可能「禁足」，大家都瘋狂搶購各種生活物資，萬能專家袁博士，隨口一句某品牌止痛藥，民眾就將所有貨架一掃而空，最好笑是，貨架四週仍是好多止痛、退燒、感冒藥，只不過不是他口中所說的名字而已。我有生之年都是首次看到竟然有如此愚昧的香港人，回歸25年，國民不是應該背靠國富民強的祖國，而變得精明幹練嗎？

▲ 香港人什麼時候才會醒覺，不要再盲搶物資呢？

逆境更要自強，深信黑暗盡頭就是曙光，好友引薦認識到食品業的精英，當然把握良機討教、討教！灣仔區優質餐飲比比皆是，非常競爭，選定70有1的六國酒店粵軒，席上貴賓均是禽畜食品老行專，實幹型企業領導，六國粵軒，華實兼備，不浮誇的傳統粵菜，相信可得「老廣」歡心！

▲ 金枝玉葉，寓意吉祥，元宵節的首選開胃前菜。

正值元宵，還是取好意頭，棄選黯然銷魂飯，以金枝玉葉及招牌叉燒，配點心拼盤做前菜。金枝玉葉是小巧精緻蔬菜美食，由三道美食拼合，色澤鮮明對比而悅目，黑醋木耳配小黃菊，鹹蛋黃炒四季豆，炒得鹹香又有菜根甜味，可口又不油膩，最喜歡還是百花釀大葉，大片紫蘇葉夾著蝦膠，如天婦羅蘸上薄薄粉漿，香酥鬆軟，大葉保持嫩綠色澤，一道絕不失禮的宴客前菜。當日叉燒則有點失望，未知是否因我未有刻意要求半肥瘦叉燒，叉燒部位太瘦，雖焾滑，但油花脂香不足，不夠鬆化，肉香頓覺黯然失色！

▲ 鴻運當頭炸子鷄，擺盤就馬虎，尚好有我們大家都愛吃的童年美食炸蝦片。

當紅炸子雞及釀焗蟹蓋是主菜，亦掀起是日的業務話匣子，副總問道大家可有發覺現時的酒樓已甚少做白切雞這道菜，常以炸子雞、鹽焗雞…..等等的雞菜式列於餐牌！他一語道破，愈簡單的烹調愈見到食材的質素，「白切雞」家常菜，原來才叫你百食不厭，如非鮮宰活雞，走地飼養，適合的飼料，足夠的天數，雞肉就鬆馳而不夠彈力，更枉說什麼「雞」味！更不要奢望雞皮會是薄而柔韌，皮下脂肪均勻分佈；所以香港大部分食肆都是客人特訂才做！當天炸子雞亦算是佳餚一道，雖雞肉味較淡，仍是皮脆肉嫩，色澤均勻，炸得火候剛好。

▲ 釀焗蟹蓋的食器配合造型，視覺效果刺激食慾。

隨之而上是釀焗蟹蓋，是我好喜歡的老廣手藝，將蟹拆肉，功夫繁多，再配洋蔥等配料，手拆鮮蟹肉比罐頭蟹肉鮮味多了，又香又鮮甜，配上醬汁芝士又炒又釀，再入焗爐烤焗達至金黃色，色香味俱佳，取價公道HK$120/位，如自己動手，材料都不只這個價格，加上配置「蟹」造型的盛器，啟動視覺效果，提升食慾！席間大家交流商業市場資訊，又談論當下食品生意，如何可以紅海中找到一點藍，獲益良多！特此感謝展明哥的友情相助。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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