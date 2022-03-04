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【電動車】比亞迪跌逾3%創逾一個月低　2月電動車銷量增7.5倍達8.8萬輛、燃油汽車產銷大削七成

股市 09:50 2022/03/04

分享：

比亞迪2月電動車銷量達8.8萬輛、增7.5倍　燃油汽車產銷大削七成

比亞迪 （01211） 2月份合共銷售88283輛新能源驅車，對比去年同期的10355輛，大增7.5倍；首兩個月合共銷售接近18.15萬輛，按年增長494.3%。

比亞迪今跌3.4%，報224元，盤中一度跌穿220關，低見219.8元，創逾一個月低。

當中，純電動乘用車2月銷量達43173輛，對比去年同期為7835輛；首兩個月銷量大89559輛，按年增長301.7%。插電式混合動力乘用車2月銷量達44300輛，對比去年同期為2288輛；首兩個月銷量達90840輛，按年增長10.8倍。

至於燃油汽車方面，2月份銷量為2795輛，對比去年同期為10572輛跌73.6%；2月產量為2270輛，按年跌76.9%。首兩個月累積銷量為5049輛，按年大跌84.6%。

另外，比亞迪今年2月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為4.615GWh，首兩個月累計裝機總量為9.385GWh。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

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