【俄烏局勢】繼拒播俄官方頻道後 Netflix叫停俄羅斯所有製作

俄羅斯入侵烏克蘭後，多間大型企業對俄實施制裁，據外媒報道，Netflix（美：NFLX）正在評估俄羅斯入侵烏克蘭的影響，暫時叫停原定在俄羅斯的發展項目。

Netflix已叫停正在拍攝和後期製作的四部俄語作品，《Anna K》和《Nothing Special》，兩部作品均已在去年底完成拍攝，偵探劇《Zato》則已停止拍攝。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

俄羅斯在電影和電視行業面臨抵制，將於5月舉行的康城影展周二（3日）發表聲明，除非侵烏戰爭能在讓烏克蘭人民滿意的條件下結束，否則將禁止俄羅斯官方代表團參加2022年電影節。

日前，Netflix表示，不會迎合俄羅斯的相關法規，在其平台中播放俄羅斯國營電視台節目。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠