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【有相睇】原想1,000萬內入市　「財爺plan」下加碼70萬　買緻藍天高層新裝單位

股樓投資 18:04 2022/03/03

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最新財案中，放寬按保至1,200萬元以下物業皆可承造最高八成按揭，推動一眾換樓客選購千萬元以上單位，有買家原定購買1,000萬元以下物業，亦在「財爺plan」下加碼70萬元入市。

利嘉閣地產趙洛民表示，將軍澳日出康城3期A緻藍天2座高層RC室，實用面積約743平方呎，採三房套連儲物室間隔，外望翠綠山景，新近以1,070萬元成功易手，折合實用面積呎價約14,401元。

單位相片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

趙洛民補充，買家原先在網上瀏覽1,000萬元內的物業，但自財政預算案進一步放寬高成數按揭，買家可選擇盤源增加，經代理推介上述單位促成交易。

據悉，業主於2015年4月，以約664.7萬元購入上述單位，持貨近7年，現轉手帳面獲利405.3萬元，物業升值約61%。另外，屋苑現時約有130個二手放盤提供，最低入場價由1,020萬元起。

同場加映︰【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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撰文 : 謝昕蕎

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