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【置業故事】外籍客為落地生根　剛獲「3粒星」身份證　即花千萬買東涌海堤灣畔

股樓投資 18:17 2022/03/03

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財政預算案宣布放寬按揭保險的樓價上限，不少人趁機加快入市。有外籍人士剛取得本港永久身分證，即花千萬入市。

利嘉閣地產劉景駿說，東涌海堤灣畔5座低層G室，實用面積846平方呎，採三房套連工人套間隔，原開價1,090萬元，現減價90萬元，即約8.3%，以1,000萬元易手，實用呎價約11,820元。

劉景駿說，原業主正準備移民，所以賣樓套現，而買家是剛取得本港永久居民身份證的外籍人士。據了解，業主於2005年3月，以約304萬元購入上述單位，持貨約17年，現帳面獲利696萬元，物業期內升值2.3倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 海堤灣畔 利嘉閣 東涌

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