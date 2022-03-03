【創新科研】全球首款藥用隱形眼鏡　專治發炎敏感

▲ 美國食品和藥物管理局（FDA）已批准首個帶有藥性的隱形眼鏡Acuvue Theravision，可用作治療眼晴過敏和發炎。（官方網站截圖）

有言眼睛是靈魂之窗，不少都市人習慣佩戴隱形眼鏡，對眼睛造成負擔，甚至會引發敏感發炎等問題。美國藥物研發公司Johnson&Johnson（強生公司）昨（2日）表示，美國食品和藥物管理局（FDA）已批准首個帶有藥性的隱形眼鏡Acuvue Theravision，可用作治療眼晴過敏和發炎。

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據外媒《Cnet》報道，這款藥用隱形眼鏡帶有酮替芬（Ketotifen），酮替芬是一種抗組織胺藥（Antihistamine），有助減輕身體對過敏原的過敏反應，通常用於治療由過敏性結膜炎引起的眼睛發癢。Johnson&Johnson表示，新處方的隱形眼鏡為一次性隱形眼鏡，可每天使用，其結合了普通隱形眼鏡的視力矯正能力和眼藥水止癢效果。

根據隱形眼鏡品牌Acuvue的網站顯示，用家只需在佩戴藥用隱形眼鏡前，將隱形眼鏡放進藥劑浸泡15分鐘，即可發揮治療效用，藥效能維持12小時。據醫學雜誌《Cornea》所發布的兩項臨床試驗報告，這款隱形眼鏡對治療眼晴過敏症狀的統計顯著及具臨床意義，有效改善患者的過敏情況。

惟需留意的是，Johnson&Johnson強調該款藥用隱形眼鏡並不適用於某些散光及紅眼患者。另外，由於酮替芬的副作用包括刺激眼睛和眼睛疼痛，因此在參加臨床測試的自願者中，有不到2%的人出現以上眼睛疼痛等情況。

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責任編輯：文睿

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