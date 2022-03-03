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【轉數快】今年轉數快新增33萬個登記 累計995萬個帳戶

股市 17:51 2022/03/03

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2月份轉數快按月再增逾14萬個新登記，累計帳戶直逼千萬關

疫戰持續令宅經濟再成新常態，令轉數快帳戶直逼千萬新關。銀行快速支付系統、轉數快(FPS)有最新數據，據香港銀行同業結算公司的統計，截至今年2月底止，累計共錄得逾995.9萬個帳戶登記，再破新紀錄。相比1月份981.2萬個戶口，按月驟增逾14.7萬個新帳戶登記。若再比較去年底有962萬個戶口，今年首兩個月巳累升33.89萬個上客量；以幅度計，增加3.5%。

展望前景，專家以3大主因，料轉數快最快於首季有望突破千萬大關，包括：（1）畢竟第5波疫情告急，市民被迫宅在家多時，變相帶旺電子錢包。（2）況且，財政司司長陳茂波已預告，4月起再派電子消費券，料吸引更多中小商戶參與，利用轉數快等遙距支付工具收款，冀搶攻總額涉資逾664億元的肥缺。（3）市傳3月底開始全民強檢，實施小禁足，遂料進一步帶旺網購等無現金支付的宅經濟。

另方面，自2018年9月推出轉數快，去年FPS登記帳戶及用量俱急升，早前金管局提交立法會的文件顯示，轉數快用量持續增加，截至2021年12月底，共錄得962萬個帳戶登記，按年增加40%，相當於新增270萬個帳戶登記。

交易量也有顯著增長，去年平均每日處理67萬宗港元即時交易，按年急升90%，日均港元交易額達54億元，按年升49%。

而且，在支付用途上都有變化，雖然個人對個人（P2P）的交易仍佔超過一半（58%），但商戶支付（包括個人或企業付款予商戶），如繳付帳單及商戶購物支付的用量目前佔17%。此外，作帳戶增值的用量佔比都升至18%。

【ET財智Talk】俄烏局勢緊張　人民幣強勢有望持續？（立即收看）

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

電子支付 銀行 強制檢測 電子消費券 經濟 疫情 轉數快 陳茂波 香港金融管理局 財政司
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